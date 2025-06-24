盧秀燕批總統個人史觀 綠營小辣椒不滿反嗆

針對賴清德「團結國家十講」強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，盧秀燕稱那是賴清德的「個人史觀」。（記者蔡淑媛攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕賴清德總統22日展開「團結國家十講」第一講，強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實，被認為有可能代表國民黨參選下屆總統的台中市長盧秀燕竟稱，這是賴清德「個人史觀」。

今（24）日上午，昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》的民進黨前立委謝欣霓在臉書發文直嗆：「我非常想知道：盧秀燕市長對於中華人民共和國是否有統治過台灣的史觀到底是什麼?」

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不只謝欣霓，律師林智群也在臉書分享盧秀燕發言，「賴總統說中華人民共和國『從來沒有』統治過台灣，盧秀燕說那個是賴總統的個人史觀。除非盧秀燕接受中華人民共和國史觀（中華民國滅於1949年），不然怎麼會講出這樣的話？這樣目光如豆的人也想選總統？國民黨總統預備候選人一代不如一代。」

賴清德22日在國際扶輪3490地區七社聯合例會展開首場次的「團結國家十講」，第一講主題談「國家」。對於中國宣稱台灣「自古以來」就是中國不可分割的一部份，賴清德從信史時代之前開始爬梳歷史，論述台灣起源於獨立生態系，日方在「舊金山和約」也僅放棄台澎權利，未將台灣交給當時建國不到兩年的中華人民共和國，所謂「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」不是事實，中華人民共和國從來沒有統治過台灣任何一天。

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不料盧秀燕隔日受訪時表示，當前全世界關心的的議題是以色列和伊朗的衝突，或將對台灣能源、經濟、物價、民生造成重大衝擊，國人希望總統能有所回應，但週日賴清德所談的「只是他個人的史觀」，與人民期待的沒有對焦。

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