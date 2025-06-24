阿部瑪利亞被搶功！遇女來賓借花獻佛 她錯愕：真的蠻問號

阿部瑪利亞擁有亮麗外型吸引許多粉絲喜愛。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日籍女星阿部瑪利亞過去在人氣網路節目《木曜4超玩》展露頭角，現則專注經營個人YouTube頻道，日前便上傳一支影片分享「日本人問號の台灣人迷惑行為」，其中就提到曾在出外景的時候，遇到一名女來賓拿她的零食借花獻佛，讓她感到相當錯愕。

阿部瑪利亞曾遇過女來賓借花獻佛讓她相當傻眼。（翻攝自YT）

阿部瑪利亞在影片中表示，當時正在錄製外景節目，移動路程時間較長，所以她事先買了零食充飢，裡面大約有十幾顆。當時坐她後方的一位女來賓詢問：「我可以吃一口嗎？」她也很熱心地將零食遞給對方，沒想到對方卻整包拿走，並站起來逐一走去問其他人「你要不要？」最後回到她手上時已經只剩一顆。

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阿部瑪利亞進一步透露，當下主持人誤以為是該名女來賓主動分享零食，還誇讚對方很貼心，讓阿布瑪利亞內心感到有點微妙，但也不好意思說破，不過隨即有其他來賓吐槽「哪有，那是阿部瑪利亞的」，才讓整件事在玩笑中化解。

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阿部瑪利亞坦言當下心情很錯愕，「心情上的問題，我完全願意分享沒錯，但是可以問一聲」，她也強調自己並不討厭那位女來賓，只是單純對這樣的行為感到疑惑，「我覺得這件事情很熱情沒錯，替別人著想，我覺得這些行為都很棒，但好像可以問我一聲，我覺得是蠻問號的一件事情」。

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