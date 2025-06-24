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廖峻3度中風「復健照流出」 簽約廠商寄存證信函求復工

〔記者蕭方綺／台北報導〕廖峻4月17日3度中風，日前出院返家，6月21日度過73歲生日，而他返家後，兒子廖錦德接手照顧，昨PO出帶爸爸到學校操場復健的照片，照片中，廖峻明顯消瘦，腿部瘦削，口罩下隱約可見鼻胃管，復健之路仍相當漫長。

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然而這樣的漫長不只對於廖峻，對廖錦德、對廖峻的經紀人蔣少都是如此。廖錦德寫道：「白天幫他運動，晚上陪他們運動，運動很重要，但我覺得我是過勞動。」一語道出照護者的辛勞與無奈。加上他上週截圖許多酸民留言文字，要大家「敢做敢當」，還嗆聲「不貼文就不關心，貼心就說我蹭？全台被一個口編故事洗腦」，不滿楊小姐指控廖峻子女對廖峻充耳不聞。

廖錦德（右）帶廖峻外出復健。（翻攝自Threads）廖錦德（右）帶廖峻外出復健。（翻攝自Threads）

而廖峻經紀人蔣少今回應本報，認為：「峻爸有家人接回去好好復健，是我們想看到的，也會是峻爸想要的，口水戰我們就忘了吧！」但他透露先前廖錦德曾PO出廖峻坐輪椅背影照，有簽約合作的廠商以為廖峻身體健康恢復，寄存證信函給他，要求把合約完成，讓他很無奈。

蔣少提到自己其實從醫院後就沒看過廖峻，若他身體恢復健康，當然會履行先前簽好的20家廠商合約，但因為廖峻確實身體仍虛弱，還要長時間復健，「我既然是他的經紀人，會把工作一肩扛，會盡力跟廠商處理、溝通，雖然峻爸目前無法工作，但我們這一邊也會努力替廠商行銷。」

至於先前廖錦德曾在社群媒體提到，「下個月女兒補辦婚禮是吧？我去定囉」，據悉目前楊小姐已經對他提告恐嚇。

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