晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超級大咖世紀同台 阿湯哥驚喜現身《F1》首映挺小布

湯姆克魯斯（左）現身《F1電影》倫敦首映會，和布萊德彼特難得同框。（華納兄弟提供）湯姆克魯斯（左）現身《F1電影》倫敦首映會，和布萊德彼特難得同框。（華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》，昨（23日）在倫敦舉行盛大首映，「阿湯哥」湯姆克魯斯驚喜現身與小布紅毯上合體，巨星相挺成最大驚喜。兩人曾於1994年共同主演經典電影《夜訪吸血鬼》，這次合照，堪稱暌違31年重逢。

小布本月稍早在《F1電影》墨西哥首映時接受《E! News》訪問時表示，有興趣再度與阿湯哥同台演出，不過他也笑稱，對阿湯哥熱愛的飛行特技興趣缺缺。「我可不想把屁股吊在飛機外面之類的」小布打趣說道，「等他拍點腳踏實地（指在地面上）的東西時，再說吧！」

相關新聞：小布願再合作阿湯哥只要他「腳踏實地」！笑拒「把屁股掛飛機外」

湯姆克魯斯（右）現身《F1電影》倫敦首映會，和布萊德彼特合影。（華納兄弟提供）湯姆克魯斯（右）現身《F1電影》倫敦首映會，和布萊德彼特合影。（華納兄弟提供）

兩人今年夏天，分別領銜主演兩部最受矚目的鉅片。阿湯哥在5月推出的《不可能的任務：最終清算》中再度飾演伊森韓特，全球首週票房高達2億美元（約台幣59.2億元），創下系列新高，截至目前全球票房已突破5.4億美金（約台幣159.84億元）。

小布則推出主演新片《F1電影》，導演柯辛斯基和億萬製片傑瑞布洛克海默也都是阿湯哥老搭檔，也難怪這回阿湯哥會現身力挺。《F1電影》將於明天（25日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中