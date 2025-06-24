超級大咖世紀同台 阿湯哥驚喜現身《F1》首映挺小布

湯姆克魯斯（左）現身《F1電影》倫敦首映會，和布萊德彼特難得同框。（華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》，昨（23日）在倫敦舉行盛大首映，「阿湯哥」湯姆克魯斯驚喜現身與小布紅毯上合體，巨星相挺成最大驚喜。兩人曾於1994年共同主演經典電影《夜訪吸血鬼》，這次合照，堪稱暌違31年重逢。

小布本月稍早在《F1電影》墨西哥首映時接受《E! News》訪問時表示，有興趣再度與阿湯哥同台演出，不過他也笑稱，對阿湯哥熱愛的飛行特技興趣缺缺。「我可不想把屁股吊在飛機外面之類的」小布打趣說道，「等他拍點腳踏實地（指在地面上）的東西時，再說吧！」

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湯姆克魯斯（右）現身《F1電影》倫敦首映會，和布萊德彼特合影。（華納兄弟提供）

兩人今年夏天，分別領銜主演兩部最受矚目的鉅片。阿湯哥在5月推出的《不可能的任務：最終清算》中再度飾演伊森韓特，全球首週票房高達2億美元（約台幣59.2億元），創下系列新高，截至目前全球票房已突破5.4億美金（約台幣159.84億元）。

小布則推出主演新片《F1電影》，導演柯辛斯基和億萬製片傑瑞布洛克海默也都是阿湯哥老搭檔，也難怪這回阿湯哥會現身力挺。《F1電影》將於明天（25日）在台上映。

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