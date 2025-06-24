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大罷免三階Taiwan Action發新片 楊力州：726前每週1片

負責導演「滾出我的理髮院」的陳世杰也透露，「如今在台灣大家都已經可以自由地說自己是同志、跨性別了，卻反倒因為怕被歸類而不敢『政治出櫃』，這是我這次做這支罷免影片最深的感觸」。（圖擷自Taiwan Action）負責導演「滾出我的理髮院」的陳世杰也透露，「如今在台灣大家都已經可以自由地說自己是同志、跨性別了，卻反倒因為怕被歸類而不敢『政治出櫃』，這是我這次做這支罷免影片最深的感觸」。（圖擷自Taiwan Action）

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Taiwan Action第14彈「滾出我的理髮院」 嗆別被渣男渣女繼續矇騙

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片，今上午推出第14支罷免影片「滾出我的理髮院」。行動發起人、導演楊力州表示，接下來在726罷免投票前，每週會有1支影片，他也強調「Taiwan Action 不是為了成為誰的敵人才站出來的，我們只是無法再對荒謬習以為常」。「滾出我的理髮院」導演的陳世杰也透露，「如今在台灣大家都已經可以自由地說自己是同志、跨性別了，卻反倒因為怕被歸類而不敢『政治出櫃』，這是我這次做這支罷免影片最深的感觸」。

Taiwan Action今上午推出由陳世杰導演的第14支罷免影片「滾出我的理髮院」，楊力州表示，「滾出我的理髮院」是三階首支強打，接下來在726投票前，會繼續以每週一支罷免影片，陪伴全民走過這段台灣的歷史時刻，楊力州強調「我們還在，影片還會繼續」。

由百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片，今上午推出第14支罷免影片「滾出我的理髮院」。行動發起人楊力州導演表示，接下來在726投票前，每周會繼續有一支罷免影片。（圖擷自Taiwan Action）由百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片，今上午推出第14支罷免影片「滾出我的理髮院」。行動發起人楊力州導演表示，接下來在726投票前，每周會繼續有一支罷免影片。（圖擷自Taiwan Action）

在3月至5月的二階連署期間，Taiwan Action已陸續接棒推出公民1號至13號等共15支影片，包含官方社群及導演個人社群，合計總觀看次數已近2千萬次，若是加上意見領袖和網友們的遍地開花，保守估計總觀看次數已達3千萬次。

罷免藍委的罷團高達31席通過二階，國民黨罷免綠委不僅全軍覆沒，甚至偽造違法等醜聞頻傳，然而國民黨配合中共的認知作戰，不斷抹黑罷團的志工和領銜人，各種威脅恐嚇更已開始出現。對此楊力州也表示：「Taiwan Action 不是為了成為誰的敵人才站出來的，我們只是無法再對荒謬習以為常」。

楊力州也強調Taiwan Action的初衷：「國會必須被監督，但監督不等於摧毀」、「這些影片是為了讓更多人明白，當民主遭到踐踏，沉默並不會換來安全，而妥協只會迎來更大的羞辱，所以每部影片都疾呼只有簽下連署書才能產生改變」。

楊力州也喊話，希望大家珍惜這次還能投票決定自己命運的機會：「今天，我們將邁向第三階段，每部影片都將邀請你出門投下那張『同意罷免』票。這一切不是為了仇恨，而是為了把我們的國家、社會拉回到正常的軌道」。

負責「滾出我的理髮院」的陳世杰導演，這次也以台灣人永不放棄的諧音梗，打造這首歌舞大製作。他在三月就已寫好歌詞，由學生玉孫作曲，MV則情商「山除薇害」罷團發言人阿美，以及張作驥《優雅的相遇》女主角龔葳擔綱演出。兩人在片中飾演一對美麗髮姐，大跳因職棒啦啦隊而爆紅的「三振舞」，一同將說謊又偷錢的渣男趕出理髮院（立法院）。

陳世杰坦承，他一開始也沒想到，靠著罷團志工們的眾志成城，真的可以讓這麼多藍委進入二階罷免。同時也強調「我們只是奉獻我們的心力來拍一些片子傳達我們的理念，但是我覺得跟他們這些走在陸戰第一線的人比起來，我們這些創作拍片的人真的微不足道，真的非常感謝全台灣罷團志工的辛苦付出。」

陳世杰也透露，儘管大家是在行使一項政府憲法賦予我們的權利，但在製作這支MV過程中，許多歌手、作曲者、經紀公司和工作人員，不是因各種顧慮而婉拒參加，就是儘管因認同理念而願意熱情無償支援，卻仍因顧慮影響工作而不願公開掛名。對此他也直言「如今在台灣大家都已經可以自由地說自己是同志、跨性別了，卻反倒因為怕被歸類而不敢『政治出櫃』，這是我這次做這支罷免影片最深的感觸。」

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