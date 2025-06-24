鄭文燦案恐逆轉？ 486先生怒發聲：這是栽贓陷害

涉被控貪案再度開庭，鄭文燦17日穿白襯衫步入桃園地院。（記者余瑞仁攝）

〔記者林南谷／台北報導〕海基會董事長、桃園市前市長鄭文燦，被控擔任桃園市長任內透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」涉嫌收賄500萬被依貪污治罪條例起訴，鄭文燦遭求刑12年。

但據了解，桃園地院準備程序時發現被檢方列為起訴關鍵證據的會議錄音檔竟是偽造的，該案恐有大逆轉。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶稍早在臉書發文怒嗆：「這已經不是什麼檢察官『誤判事證』，這是赤裸裸的栽贓陷害。」

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486先生表示：「你今天可以這樣弄鄭文燦，那明天你就可以弄任何一個政治人物、任何一個平凡人；台灣如果放任這種檢察官橫行，那司法體系就完了。」他認為此案現在看起來不只是會翻案，還可能要追辦陳嘉義檢察官這種玩弄司法的害群之馬。

「法務部、監察院，如果這次不出來動作，那台灣人民就要問：到底誰才是司法的老闆？是檢察官，還是人民？」透過發文，486先生重申很少講重話，「但這次真的看不下去了，這不是司法，這是政治獵巫。」

486先生臉書全文：

我靠，我必須說，這已經不是什麼檢察官「誤判事證」，這是赤裸裸的栽贓陷害。

鄭文燦的案子，桃園地檢署指控他在市長任內圖利業者，說他密會廖氏父子，配合先行開發華亞科技園區。整起案子的核心證據，是一段會議錄音。

結果法院開準備程序，現場調出這段錄音檔來聽，發現什麼？

根本不是什麼密會，是一場正式會議，十幾個市府官員都在場，是鄭文燦召集的，而且全程都有紀錄、有流程、有討論。會中根本沒有達成讓案子過關的共識，也沒有人下令要業者先動工。

但是檢察官陳嘉義竟然在起訴書裡寫說這是「三人密會」，還說鄭文燦「配合開發」，這不是掰故事是什麼？錄音都擺在那裡，你還硬寫「經勘驗無誤」，你是當法院和全民都白痴？

講白一點，這不只是偽造文書，這是蓄意構陷、濫權起訴、司法迫害！

你今天可以這樣弄鄭文燦，那明天你就可以弄任何一個政治人物、任何一個平凡人。台灣如果放任這種檢察官橫行，那司法體系就完了。

這案子現在看起來不只是會翻案，還可能要追辦陳嘉義檢察官這種玩弄司法的害群之馬。

法務部、監察院，如果這次不出來動作，那台灣人民就要問——到底誰才是司法的老闆？

是檢察官，還是人民？

我很少講這麼重，但這次真的看不下去了。這不是司法，這是政治獵巫。

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