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娛樂 最新消息

金鐘戲王游安順伴兒成長 砸3千萬遷居宜蘭

游安順曾拿下3座金鐘獎。（資料照，記者胡舜翔攝）游安順曾拿下3座金鐘獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲戲王游安順曾拿下3座金鐘獎，為了陪伴兒子成長，今（24）日傳出陸續砸3千萬，買下透天厝打造日式民宿遷居宜蘭。

游安順與小13歲妻子育有1子，兒在宜蘭學校就讀，他則因工作台北、宜蘭兩地跑，他受訪時曾透露某次下班想回家看兒子，卻忙到凌晨1點才到家，兒子當然早已入睡，他小聲告訴兒子：「我回來了！」沒想到兒子聽到驚醒抱著他哭喊爸爸，游安順情緒潰堤，才讓他燃起遷居宜蘭信念。

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游安順出道至今40年，演過無數作品和角色，他說自己演戲百無禁忌，很願意嘗試新挑戰，情慾、裸露戲也不怕，倒是在八點檔裡演出過不太合理的角色，「有次我演個咽喉癌患者，剛開刀完發不出聲音，但竟然有一堆台詞，還要罵人。」

當時游安順只得壓著嗓子演戲，笑說「真的會被劇情氣死」，但使命必達的他說：「很荒唐但也很有趣，我就當作是演員的訓練。」認為八點檔沒有不好，至少可以帶給觀眾娛樂。

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