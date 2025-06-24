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娛樂 最新消息

Taiwan Action第14彈「滾出我的理髮院」 嗆別被渣男渣女繼續矇騙

「Taiwan Action」推出第14支罷免影片「滾出我的理髮院」。內容用一首歌控訴國民黨立委令人質疑的親中及亂政的爭議作為，並用「白布鞋（台語、BAD BOY）」、「割掉闌尾（藍委）炎」等諧音梗，嗆「不要被渣男渣女的花言巧語繼續矇騙」。（圖擷自YouTube）「Taiwan Action」推出第14支罷免影片「滾出我的理髮院」。內容用一首歌控訴國民黨立委令人質疑的親中及亂政的爭議作為，並用「白布鞋（台語、BAD BOY）」、「割掉闌尾（藍委）炎」等諧音梗，嗆「不要被渣男渣女的花言巧語繼續矇騙」。（圖擷自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片，上週預告將推出新片「滾出我的理髮院」，今上午Taiwan Action準時發片，內容用一首歌控訴國民黨立委令人質疑的親中及亂政的爭議作為，並用「白布鞋（台語、BAD BOY）」、「割掉闌尾（藍委）炎」等諧音梗，嗆「不要被渣男渣女的花言巧語繼續矇騙！還把我們玩弄得這麼狼狽！7月26日就是我們的分手紀念日」。

「Taiwan Action」推出第14支罷免影片「滾出我的理髮院」。內容用一首歌控訴國民黨立委令人質疑的親中及亂政的爭議作為，並用「白布鞋（台語、BAD BOY）」、「割掉闌尾（藍委）炎」等諧音梗，嗆「不要被渣男渣女的花言巧語繼續矇騙」。（圖擷自YouTube）「Taiwan Action」推出第14支罷免影片「滾出我的理髮院」。內容用一首歌控訴國民黨立委令人質疑的親中及亂政的爭議作為，並用「白布鞋（台語、BAD BOY）」、「割掉闌尾（藍委）炎」等諧音梗，嗆「不要被渣男渣女的花言巧語繼續矇騙」。（圖擷自YouTube）

大罷免潮將進入第三階段，中選會日前宣布24選區罷免投票將於7月26日舉行，「Taiwan Action」公民罷免影片計畫，今上午推出由陳世杰導演的第14支罷免影片「滾出我的理髮院」。

「Taiwan Action」推出第14支罷免影片「滾出我的理髮院」。內容用一首歌控訴國民黨立委令人質疑的親中及亂政的爭議作為，並用「白布鞋（台語、BAD BOY）」、「割掉闌尾（藍委）炎」等諧音梗，嗆「不要被渣男渣女的花言巧語繼續矇騙」。（圖擷自YouTube）「Taiwan Action」推出第14支罷免影片「滾出我的理髮院」。內容用一首歌控訴國民黨立委令人質疑的親中及亂政的爭議作為，並用「白布鞋（台語、BAD BOY）」、「割掉闌尾（藍委）炎」等諧音梗，嗆「不要被渣男渣女的花言巧語繼續矇騙」。（圖擷自YouTube）

片長近4分半的影片中，用一首歌及「白布鞋（台語、BAD BOY）」、「滾出理髮院（立法院）」、「割掉闌尾（藍委）炎」、「拿了總共（中共）多少錢」等諧音梗，直言「滾出我的理髮院」，並嗆，「到底拿了總共多少錢、休想推我墜入紅色的深淵、分手信我拿筆用力簽、我要保護這裡的安全、胡搞瞎搞超級不要臉、咬牙割掉我的闌尾炎」等。

其他歌詞也控訴，「你到底敢知影你今嘛在創啥貨、害你悽慘落魄的，袂記仔冤仇把他當作家己的老爸」、「那邊交代的話，當作聖旨奪走一切害我這狼狽」、「收到好處來反背，變成一個僥倖無情垃圾的白布鞋」、「罷了就免解釋，砍光預算是要人怎麼開店，罷了就免講話，癱瘓營業超出我的忍耐極限」等。

「Taiwan Action」粉專在發文時也指出「我們才不要被渣男渣女的花言巧語繼續矇騙！還把我們玩弄得這麼狼狽！7月26日就是我們的分手紀念日，出門投下『同意罷免票』！」

發文也列出「二階缺件、持續收件名單」：包含「新北市：羅明才；新竹縣：林思銘；台中市：顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣；南投縣：馬文君、游顥」。

相關影片請見︰

TAIWAN ACTION_公民14號

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