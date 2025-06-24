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香港武術指導唐佳憂妻罹癌 驚傳墜樓亡享壽88歲

香港武術指導唐佳憂妻罹癌 驚傳墜樓亡享壽88歲香港前TVB綠葉雪妮，其丈夫唐佳（左圖右）昨被發現在佐敦墜樓過世。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕79歲香港前TVB綠葉女星雪妮丈夫、電影武術指導唐佳23日被發現在佐敦墜樓過世，享壽88歲。

香港《星島日報》報導，昨午5時警方接獲一名司機報案，指一名男子從高處墜落，撞及路邊指示牌後，倒卧柯士甸道及松山道交界，當場死亡。報導指出，現場遺留一大片血跡，武師公會會長錢嘉樂受訪表示，經了解證實佐敦墜樓身亡死者為唐佳。

雪妮為粵語片時代紅星。（香港星島日報）雪妮為粵語片時代紅星。（香港星島日報）

報導指出，88歲唐佳與太太雪妮、兒子同住佐敦柯士甸道，現場沒發現遺書，傳聞唐佳因太太雪妮被發現罹患胰臟癌，需長住醫院接受治療，唐佳曾向兒子透露不開心，希望與太太雪妮一起走。

警方研判唐佳恐因太太罹患重病，內心不開心而尋短。報導亦指出，唐佳原訂昨日到律師事務所立遺囑，未料出發前發生憾事。

唐佳本名黃唐，1960年代知名導演張徹御用武術指導，曾執導《少林傳人》等經典電影，1980年代加入TVB擔任武術指導，其妻雪妮為粵語片時代紅星，2人感情恩愛數10年，是圈中模範夫妻。

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