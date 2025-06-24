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娛樂 電視

給小朋友看這個？巴西兒童台姐姐超辣 吊帶襪+丁字褲推專屬貼紙

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕莎莎與郭彥均主持的八大《WTO姐妹會》，日前探討的主題是「各國人就愛收集這種怪東西」，來自巴西的盧卡斯分享，巴西人喜歡收集貼紙，有世界盃的球員、八點檔演員、辣妹貼紙簿，甚至為了天主教的聖人製作貼紙簿。

盧卡斯分享巴西的貼紙文化。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）盧卡斯分享巴西的貼紙文化。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

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盧卡斯開心地介紹，每逢世界盃，廠商都會推出球員貼紙，自己收集外，也可以和朋友交換，他更提到，像內馬爾這類知名球星，還有特別金卡版本，巴西人都相當喜歡這些球員貼紙，同場的土耳其來賓圖佳也表示，這種貼紙在歐洲同樣盛行，不僅法國有，土耳其也非常流行。

盧卡斯分享巴西的貼紙文化。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）盧卡斯分享巴西的貼紙文化。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

盧卡斯分享巴西的貼紙文化。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）盧卡斯分享巴西的貼紙文化。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

除了球員貼紙簿，還有穿著清涼的辣妹貼紙簿，甚至連兒童節目主持人也推出相關產品，其他來賓驚訝問到：「小朋友可以買？」盧卡斯則若無其事地說：「可以啊！她又沒露點。」令眾人驚呼連連，「什麼！」、「小朋友看這麼成熟的東西」、「她叫什麼姐姐？口香糖姐姐？」、「跟壞人打架穿這樣？」、「壞人會把她衣服撕破嗎？」現場笑聲不斷，也對巴西的貼紙文化，留下深刻印象。

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