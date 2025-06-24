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蕭亞軒淚崩憶亡母病重經歷 喊到失聲無法上台

蕭亞軒2023年因髖骨關節受傷一度暫別幕。（香港星島日報））蕭亞軒2023年因髖骨關節受傷一度暫別幕。（香港星島日報））

〔記者林南谷／台北報導〕「Elva」蕭亞軒2023年因髖骨關節受傷一度暫別幕前，去年10月進行第4度手術，休養多時，最近才復工在節目提起曾因母親病重，喊到失聲不能上台。

蕭亞軒最近擔任中國選秀節目《讓我來唱》推薦官，負責評審66位女參賽者舞台表現。在最新一集中，學員因感冒而影響真正實力發揮，蕭亞軒感同身受，哽咽分享自身經歷，讓現場觀眾不捨。

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蕭亞軒表示：「我想到我媽媽生病時，我也哭到沒有聲音，但有醫療團隊可以找醫生來打針，讓喉嚨在2個小時中可以有聲音，所以我很理解那種唱不出來，但明明可以唱的。」當時她一度喊到失聲而無法上台，令人心疼。

蕭亞軒的父母早在她5歲時離異，母親葉秀玲是財團董事長，擁有資產近10億元，蕭亞軒自小跟媽媽生活，母女倆感情很好，但蕭母不幸在2010年元旦因子宮頸癌過世，當時處於事業高峰的蕭亞軒，卻要忙於工作；這幾天她因髖關節骨折，暫停世界巡迴演唱會，3年來多次進行手術及復健，直到最近才復工。

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