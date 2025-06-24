賴品妤脫了！超猛高衩泳裝外洩 火辣S曲線被看光

賴品妤穿高衩泳裝在泰國飯店泳池曬辣照。（翻攝自賴品妤IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨前立委賴品妤近期對泰星展現高度熱愛，多次遠赴當地看喜歡演員CP，近日更在IG分享一系列泳裝辣照。

賴品妤分享一系列美照，並標記泰國曼谷寫下：「Sunday morning（星期日早安）。」分享照片中，她辣穿藍色連身高衩泳裝，在飯店泳池邊隨意擺拍，白滑嫩肌、長腿全都露，火辣S曲線被看光，不吝展現好身材。

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她過去有「學運女神」、「立院女神」美譽。（翻攝自賴品妤IG）

過去有「學運女神」、「立院女神」美譽的賴品妤，即使卸下民進黨籍立委身分，因年僅33歲仍被大批網友粉絲看好日後在政壇發展潛力，因而在社群網站擁有大批粉絲追蹤。

年僅33歲的賴品妤，被大批網友看好日後在政壇發展潛力。（翻攝自賴品妤IG）

賴品妤綽號「總一」，國立台北大學法律學系畢業，曾任新北市第12選舉區立法委員，2046台灣、這個世代連線成員；她因參與太陽花學運，並擔任當時仍為時代力量籍立法委員林昶佐國會辦公室法案助理，受不少年輕人喜愛。

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