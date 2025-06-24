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娛樂 最新消息

不只澎湖遇惡老闆 尹到怡在雲林也被逼哭

尹到怡日前到澎湖旅遊，發生遇到態度不佳餐廳店家，引發議論。（翻攝自YT）尹到怡日前到澎湖旅遊，發生遇到態度不佳餐廳店家，引發議論。（翻攝自YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「FANATICS」成員尹到怡目前定居台灣，以個人身分經營YouTube頻道，22日上傳到澎湖旅遊影片，卻遇上態度不佳海鮮餐廳店家，有網友質疑，尹到怡是否刻意剪輯部分片段。

此外，更有網友質疑：「為什麼不一開始就離開？」尹到怡強調自己中文還不夠流利，同行友人也完全聽不懂台語，一開始沒意識到老闆語氣不佳，她無奈說：「那時我們已經點了滿多餐點，覺得如果沒吃離開，對店家不太禮貌，所以還是盡可能把餐點吃完，再默默離開。」

相關新聞：尹到怡、澎湖生蠔店「各說各話」 老闆怒嗆：無告知就拍攝不尊重人！

尹到怡2022年來台發展，成為獨立YouTuber，頻道目前有19萬人訂閱，據悉，她去年6月也曾分享自己在雲林被滿地蟑螂逼哭影片，話題不斷。

1994年出生的尹到怡，曾是JYP娛樂練習生，後來加入經紀公司FENT，以團體FANATICS身分在2019年出道。

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