鼻酸！具俊曄珍藏黑梳超過20年 重逢歸還大S「成最後遺物」

具俊曄（右）對大S用情至深，迄今仍走不出喪妻之痛。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕具俊曄痛失摯愛「大S」徐熙媛4個月過去，仍然沈浸在喪妻的悲痛之中，用情極深的他過去就曾在節目上公開珍藏許久的黑色梳子，正是大S當年到韓國遊玩時所遺漏的。具俊曄將梳子珍藏了20多年，直到重逢大Ｓ後才物歸原主，可見不容質疑的深情。

具俊曄至今難以走出喪妻之痛，不僅天天到大S的長眠地金寶山探望，近期更傳出有意在金山地區看房置產，被認為是為了陪伴大S更長久，用情極深。早在2人復合前，具俊曄就曾在節目上分享，大S當年到韓國時不小心遺留下一把黑色梳子，雖然2人分開多年未有聯絡，但他一直保留著那份回憶，直到兩人2022年再續前緣結為夫妻，這才將梳子歸還給大S。

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此外，具俊曄在韓國節目《脫鞋恢單4MEN》中曾提到，大S當年送他的一件毛衣至今仍妥善保留，即便已超過20年也從未捨得丟棄，如今這些原本象徵愛情的紀念物，卻成為他手中唯一能「睹物思人」的遺物，讓人不禁感嘆這段橫跨時空的戀情竟以永別作結，遺憾深刻動人。

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