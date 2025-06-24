亡父頭七手機遭騷擾轟炸！曹雅雯崩潰怒斥：噁心又沒良心的人

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯近日遭逢喪父之痛，未料一名長期騷擾她的新加坡狂粉仍不放過她，就連父親頭七當日，對方都透過群組通話的方式傳訊至亡者手機，令人震驚又心寒。

該名粉絲從新加坡來到台灣，因為因長期騷擾曹雅雯，已遭台灣法院判處6個月有期徒刑，得以易科罰金並驅逐出境，可是至今仍持續糾纏，甚至在曹雅雯父親的「頭七」這天，持續以訊息騷擾。

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曹雅雯近日遭逢喪父之痛，卻仍收到粉絲的騷擾訊息。（資料照，記者潘少棠攝）

曹雅雯在社群平台透露，20日為父親頭七，她獨自在家撰寫告別式祭文時，突然想看看父親的手機，不料竟發現該名騷擾者，透過群組通話與訊息，一再傳遞令人不適的內容。

曹雅雯火大表示，對方甚至假借亡父之名，聲稱「是爸爸叫她（曹雅雯）放過她」，還模仿爸爸喊她「妹仔」，荒謬行徑讓她氣炸直呼：「當下看到真的好想吐，為什麼會有這麼噁心又沒良心的人！」這名騷擾者還盜用曹雅雯與父親的合照。

曹雅雯崩潰透露，其實對方早已多次違反保護令，但因父親辭世後有太多事務需處理，一時無暇顧及騷擾行為。她無奈說：「好不容易申請到了保護令，還是要繼續接收這些惡質訊息騷擾，真的好累。」看來身心俱疲。

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