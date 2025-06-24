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郭昱晴提醒直播避拍孩童 挨批獵巫發聲道歉了

郭昱晴撞見男子自拍，提醒對方不要拍到孩童臉部，意外惹議。（翻攝自臉書）郭昱晴撞見男子自拍，提醒對方不要拍到孩童臉部，意外惹議。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾演出《麻辣鮮師》、以「萬人美」老師一角深植人心的民進黨立委郭昱晴，日前在台北市中山區四平商圈的公園，主動上前提醒一名進行手機直播的男子，盼對方避開拍攝孩童臉部，以維護兒童隱私與安全。不料此舉引發爭議，對方友人在網路上公開批評，並質疑她的行為是「獵巫」。郭昱晴嚴肅澄清，表示自己提醒過程平和理性，也已將對方畫面進行馬賽克處理，強調「提醒不等於獵巫」。

郭昱晴提醒男子自拍，行為遭質疑是獵巫。（翻攝自臉書）郭昱晴提醒男子自拍，行為遭質疑是獵巫。（翻攝自臉書）

不過隨著風波延燒，郭昱晴透過社群平台發布最新聲明，主動對事件當事人道歉。她表示，當下出於身為母親的直覺與對近來兒童安全事件的關注，才會出面提醒，「希望不要拍攝孩子的對話」，但也理解對方可能因此感到「被冒犯、被懷疑」，對此她願意真誠致歉。

郭昱晴坦承當下反應過於直觀，事後刪文並道歉。（翻攝自臉書）郭昱晴坦承當下反應過於直觀，事後刪文並道歉。（翻攝自臉書）

郭昱晴回應：「除了刪文，我願意為這樣的感受負責，也從這件事中學到更多表達的分寸。在提醒的方式上，我會更謹慎。」她也再次強調：「真誠道歉。各界的批評、指教，我都看到了，十分感謝，我會認真理解、反省。」郭昱晴此次事件原本出自善意提醒，但引發誤解與網路論戰，也讓她體認到「提醒」的方式與語氣需更為謹慎，盼外界能理解她初衷並一同關注孩童安全議題。

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