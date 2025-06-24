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女星帶「中國胚胎蛋」入境！違法還拍片炫耀遭重罰3萬

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣女星聶詩芸曾在《康熙來了》亮相，近年則轉戰中國發展，豈料她因在抖音炫耀從中國「人肉帶回」活珠子返台，引發國內防疫與法律爭議。經防檢署3週的調查證實，聶詩芸違反《動物傳染病防治條例》，遭裁罰新台幣3萬元，相關影片也已全數下架。

聶詩芸拍片炫耀帶中國活體蛋回台。（翻攝自抖音）聶詩芸拍片炫耀帶中國活體蛋回台。（翻攝自抖音）

事件起於5月初，聶詩芸在抖音上傳影片展示從中國帶回的各式零食送給家人，其中包括俗稱「活珠子」的南京胚胎蛋，她在鏡頭前親自撥蛋吸食還稱「很鮮美」，引來網友質疑是否違反動植物檢疫規定。由於該蛋品外觀仍見鳥胚體與液態蛋白，部分畫面更遭網友轉發至Threads，引起民進黨立委黃捷注意，並轉報農業部與警方追查。

防檢署確認該蛋屬需動物檢疫項目，6月初正式展開調查。據公布內容，聶詩芸陳述5月2日返台時，在托運行李中夾帶7顆已煮熟的活珠子，供自家食用；因屬「禁止輸入」動物產品，最終依法裁罰3萬元，並提醒中國為高傳染禽流感疫區，民眾勿任意攜入胚胎蛋、未全熟蛋品等高風險物品，以免引發公共安全風險。

事件曝光後，聶詩芸遭許多網友砲轟「罰太輕」、「每顆都該罰3萬才合理」，甚至有人呼籲「註記她，下次查爆她行李！」狠批她為搏流量無視防疫規範，建議政府修法提高罰則。目前聶詩芸將影片全數下架，相關畫面已無法於她所經營的社群平台中觀看。

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