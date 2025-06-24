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64歲歐陽龍升格阿公！鬼臉逗孫被妮妮出賣 鐵漢柔情反差爆棚

歐陽龍晉身阿公後喜上眉梢，逗孫畫面更被長女妮妮給曝光。（組合照，翻攝自IG）歐陽龍晉身阿公後喜上眉梢，逗孫畫面更被長女妮妮給曝光。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕64歲歐陽龍與傅娟育有3名女兒妮妮、娜娜與娣娣，隨著大女兒歐陽妮妮去年平安夜誕下外孫「睦睦」，他如願正式晉升到阿公行列。有趣的是，歐陽龍近日抱著「睦睦」含飴弄孫的畫面全被妮妮給拍下，他享受在天輪樂中的柔和神情，與昔日直接又嚴肅的問政風格相比，完全判若兩人，反差萌爆棚。

歐陽妮妮近日在IG限動開放粉絲提問，當被問到是否有「睦睦跟外公的合照」時，她也大方曬出爸爸「扮鬼臉逗兒子」的溫馨影片。畫面可見，歐陽龍雖冒出些許白髮卻不減當年風采，他高舉睦睦的雙手並抱在懷中，充滿愛的溫柔神情，與以往犀利的問政風格大相逕庭，不僅完美詮釋了反差萌，更讓網友們激讚「這才是真正的鐵漢柔情！」

歐陽龍（右）與長女歐陽妮妮。（資料照，記者胡舜翔攝）歐陽龍（右）與長女歐陽妮妮。（資料照，記者胡舜翔攝）

事實上，歐陽龍近年雖淡出螢光幕，卻經常被3個女兒「出賣現身」，如今角色轉換升格當阿公，自然也成為關注焦點，從曾在議會針鋒相對的硬派政治人物，蛻變成愛孫抱緊緊的慈父模樣，意外成了演藝圈近期最吸睛的「阿公代表」，溫馨互動再次證明歐陽家族感情超好，羨煞一票網友。

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