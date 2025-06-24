昔睡人妻挨轟渣男 放浪成員全新寫真秀6塊肌

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本夯團「放浪兄弟」成員白濱亞嵐2018年曾爆出沾染人妻，姦情曝光後，事後丟給公司處理，被批是「沒肩膀的渣男」；白濱兩週前突宣布終止團體活動，昨公開9月將推第二本寫真集《Hallelujah!!》，身材越練越猛，6塊肌全都露。

白濱亞嵐9月推全新寫真集，大秀超猛身材。（翻攝自X）

白濱亞嵐知名度頗高，出了名身材好，他曾在美國洛杉磯與外型神似菜菜緒的人妻密談不倫戀，事後女方老公發現被戴綠帽，氣急敗壞和老婆大打出手，最後白濱所屬的公司「LDH」只好支付美金3萬元（約台幣90萬元）給人妻當封口費了事。

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白濱亞嵐胸肌若隱若現。（翻攝自X）

時隔多年，白濱亞嵐人氣依舊旺，全新寫真集在菲律賓首都馬尼拉和薄荷島拍攝，只見釋出的照片中，展現他透過特殊訓練練就的一身健美身材。

白濱亞嵐賣肉吸睛。（翻攝自X）

回想起為拍攝而努力的日子，白濱說：「從今年年初開始，我就循序漸進進行訓練，塑造優美的身材線條。」透露在前一天把雞胸肉煮軟，放第二天吃，每天早上還會吃兩顆水煮蛋，確保攝取均勻的蛋白質。

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