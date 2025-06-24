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娛樂 電影

壯男南台灣露「月亮圓臀」獲讚 溫碧霞：歡迎大家賞月

〔記者鍾志均／台北報導〕香港電影《謊島美人魚》集結香港「美魔女」溫碧霞、人氣男星禾浩辰和金馬影后歸亞蕾共演，全程在高雄和墾丁拍攝，上演一場充滿南國風情的姐弟浪漫戀情。

禾浩辰在片中大秀好身材，大膽對鏡頭秀出裸臀，他笑說：「這是我從影以來最性感的演出了。」溫碧霞讚美他的屁股圓又白，很上鏡，搞笑說：「好像月亮一樣，歡迎大家來賞月。」

禾浩辰在《謊島美人魚》秀出健壯好身材。（華映提供）禾浩辰在《謊島美人魚》秀出健壯好身材。（華映提供）

禾浩辰表示拍攝時有點害羞，「我是天天運動的，但因為角色的設定是個編劇，我不能練到很大隻、很健美的樣子出現，就請大家看我原汁原味的屁股。但這好像顯得我對自己的身材是充滿自信啊！」

片中禾浩辰扮演不得志的編劇，好不容易有投資老闆看上他的文筆，卻是要他寫一部萬年老哏的美人魚故事！於是他帶著失落的心情去海島尋找靈感，意外和溫碧霞扮演的民宿老闆娘越走越近，心情似乎也越來越好。

《謊島美人魚》禾浩辰（中）露出裸臀。（翻攝自YouTube）《謊島美人魚》禾浩辰（中）露出裸臀。（翻攝自YouTube）

面對美魔女溫碧霞，禾浩辰說：「對我而言，愛情和年紀沒有關係，我拍攝時很投入，真的會頭昏腦脹，更是小鹿亂撞！」溫碧霞則是誇台灣男生很溫柔，「會說話，嘴巴甜，姊姊也會被他們追到的。」《謊島美人魚》於6月27日在台上映。

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