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娛樂 最新消息

15帥齊聚Hito Ozone後台與菲律賓天團玩翻了

索尼眾星大合照。（索尼提供）索尼眾星大合照。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕索尼音樂J.Sheon、陳勢安、Ozone、Bii畢書盡、GJ以及菲律賓天團SB19一起出席上周末的Hito流行音樂頒獎典禮，總共囊獲8項大獎，並帶來精彩演出，15帥也齊聚後台大合照，顏值帥度爆表。

Ozone合體SB19。（索尼提供）Ozone合體SB19。（索尼提供）

所有歌手把握難得相聚時間開心敘舊，與菲律賓天團SB19成員熱情招呼，尤其和SB19合作的Ozone，從彩排時兩團就因年齡相近一見如故，不停搞笑搞怪，現場Men’s Talk不斷，十分熱鬧。

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J.Sheon以去年底發行的專輯《OUTCOMES結果論》獲得「Hit FM DJ 最愛專輯」大獎，抒情主打歌〈你不用懂〉獲選「十大華語單曲」，這張專輯更是一舉入圍了即將在本周末揭曉的金曲獎「最佳華語專輯」和「年度專輯」，J.Sheon要連忙兩個周末，他表示這樣的忙碌很棒，之前製作專輯的辛苦都值得了。

陳勢安的〈走心的歌〉一舉獲得「十大華語單曲」和「Hito K歌」兩項大獎，而在頒獎禮典前一天，陳勢安的新單曲〈生日晚餐〉上架，他也開心跟歌迷分享好消息。

畢書盡今年氣勢開紅盤，成功在北流開唱，也宣布8月前進星馬開唱，這次再次抱回「Hito最受歡迎男歌手」獎項，並以〈你留下的愛〉獲得「十大華語單曲」，讓Bii十分感動。

Ozone帶來精采演出。（索尼提供）Ozone帶來精采演出。（索尼提供）

Ozone贏得「Hito最受歡迎組合」和以〈一起看月彎彎〉獲得「十大華語單曲」兩項大獎，他們準備讓人驚豔的古風組曲，加上紙傘和扇子揮灑自如的全新舞編排，為了這段演出，Ozone這兩周幾乎天天到舞蹈教室報到，一連4小時努力練習，展現大獲好評的成果。

其中武術擔當文廷和舞蹈擔當煥鈞加入一段特別的刀舞，由文廷加入編排，讓他十分開心和投入，他表示這是第一次嘗試刀結合舞蹈的表演，「因為拍子很快，很怕過程中會打到煥鈞。」雖然刀沒有開鋒，但速度快削到身體一樣會受傷，文廷手臂內側就被割傷，煥鈞也被刀打到手破皮，兩人持續苦練，帶來最帥氣的演出效果，文廷笑說：「能把專長結合現在的舞台，也喚醒了我高中時期練武術的熱血跟回憶，真的很開心。」

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