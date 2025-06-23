晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SEVENTOEIGHT鎭佑證實退團 隔3天首發聲致歉：出現問題

鎭佑親自發文，證實和公司討論後，決定退團。（翻攝自X，合成圖）鎭佑親自發文，證實和公司討論後，決定退團。（翻攝自X，合成圖）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕偶像男團SEVENTOEIGHT於韓國受訓中，所屬天空娛樂20日突宣布韓籍成員朴鎭佑退團，成員7人變6人；時隔3天，朴鎭佑今（23）正式發文，證實在與公司經過長時間認真溝通與深思熟慮後，決定退出團體和活動。

相關新聞：朴載範合體陳傑憲比愛心 台灣開唱脫衣狂收胸罩

朴鎭佑提到，「與成員們一起度過的時光，對我來說都是非常珍貴的回憶，真心希望能夠走到最後。然而中間出現了一些難以解決的問題，讓我逐漸難以繼續活動下去。」坦言非常遺憾又沉重。

相關新聞：SEVENTOEIGHT消失1個半月 「他」宣布退團

對於廣大粉絲強力應援，朴鎭佑直言是因為大家的喜愛，才能撐過艱難的時刻，承諾不會忘記這份心意，也向大家鄭重說聲對不起。

朴鎭佑去年參加台韓合作選秀節目《SCOOL》，最終以第7名成為SEVENTOEIGHT成員之一，無奈因遇上個人問題，決定先行下車，廣大粉絲紛紛留言安慰，直說「不用道歉，只要你快樂、平安，一切都好」、「相信你經歷許多掙扎，祝福未來順遂」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中