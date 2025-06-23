SEVENTOEIGHT鎭佑證實退團 隔3天首發聲致歉：出現問題
鎭佑親自發文，證實和公司討論後，決定退團。（翻攝自X，合成圖）
葉姵妤／核稿編輯
〔記者鍾志均／綜合報導〕偶像男團SEVENTOEIGHT於韓國受訓中，所屬天空娛樂20日突宣布韓籍成員朴鎭佑退團，成員7人變6人；時隔3天，朴鎭佑今（23）正式發文，證實在與公司經過長時間認真溝通與深思熟慮後，決定退出團體和活動。
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朴鎭佑提到，「與成員們一起度過的時光，對我來說都是非常珍貴的回憶，真心希望能夠走到最後。然而中間出現了一些難以解決的問題，讓我逐漸難以繼續活動下去。」坦言非常遺憾又沉重。
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對於廣大粉絲強力應援，朴鎭佑直言是因為大家的喜愛，才能撐過艱難的時刻，承諾不會忘記這份心意，也向大家鄭重說聲對不起。
朴鎭佑去年參加台韓合作選秀節目《SCOOL》，最終以第7名成為SEVENTOEIGHT成員之一，無奈因遇上個人問題，決定先行下車，廣大粉絲紛紛留言安慰，直說「不用道歉，只要你快樂、平安，一切都好」、「相信你經歷許多掙扎，祝福未來順遂」。
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