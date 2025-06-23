國分太一神隱拒開記者會 日本網友怒轟沒種：只會落跑

國分太一被爆料是個雙面人。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本國民團體TOKIO的成員國分太一在20日爆出多項違規，事件延燒多天，今天（23日）其所屬的STARTO娛樂（前傑尼斯）表示，目前國分太一沒有召開記者會的打算。

相關新聞：傑尼斯出身老牌偶像騷擾女主播 得意忘形遭炎上

請繼續往下閱讀...

國分太一從20日宣布無限期停止活動，並深刻反省，其隊友松岡昌宏近日被媒體拍到，在離開舞台劇演出之後，對著媒體鞠躬，表達歉意。

日本電視台社長福田博之對於國分太一一事，大多選擇避而不談。（達志影像）

不過究竟發生什麼事？雖然日本電視台在20日出面召開記者會，但福田博之社長數度以「礙於隱私問題，不方便回應」回答媒體，連有沒有受害者都不願證實，只表示對於找來國分太一這名藝人上節目有責任，不過不會提起刑事告訴，讓大家真是霧裡看花。

事後，多家日本媒體引述業界人士說法踢爆，共通點都是國分太一是個雙面人，表面上是好丈夫、好爸爸，私底下跟《鐵腕DASH》的女性工作人員要露骨照，他也發送猥褻照給對方，且不是一次兩次，根本就是性騷擾；另一個說法是國分太一涉及職場霸凌，對工作人員惡言相向，有一次只是因為DELAY，國分太一就怒罵，「不要再出現在我的面前了」，跟電視上「零負評」形象差很多。

如今他選擇不出來開記者會，日本網友罵翻他不敢面對，紛紛表示，「你不說出來，外界的猜測只會滿天飛」、「別逃避啊」、「不開記者會就落跑，我看是很難回來了」、「粉絲有夠可憐」、「我想他就從此消失了吧」、「他當初對山口達也說很嚴厲的話，現在他也做差不多的事情」、「做壞事什麼都不說、逃跑，這就是很壞的大人」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法