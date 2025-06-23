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郁方輪椅旅韓被禮讓 「起身瞬間」韓國人當場傻眼

郁方椎間盤滑脫靠輪椅代步。（翻攝自臉書）郁方椎間盤滑脫靠輪椅代步。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕53歲女星郁方近日舊疾復發，腰椎疼痛導致行走不便，主要依靠輪椅代步。雖然健康狀況不佳，她仍照原定計畫與家人一同前往韓國旅遊，沒料到旅途期間卻發生一段讓她哭笑不得的趣事。

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郁方日前因陪孩子打保齡球未暖身，導致腰椎受傷，疼痛難耐。經檢查後確認為「椎間盤滑脫」，所幸未壓迫到神經，只是造成肌肉局部腫脹發炎。醫生建議她休息兩週，但腰痛尚未痊癒，她仍出發韓國首爾旅遊，並以輪椅輔助移動。

今（23）日，郁方在臉書分享旅行中的趣事。她回憶，有次在飯店等待電梯時，身旁的韓國人見她坐著輪椅，主動禮讓她們一家優先進入電梯，家人看此場景讚嘆，「韓國人真好，好有禮貌」。

然而，尷尬瞬間隨即上演。當郁方一家準備搭乘保母車時，她直接站起來，走下輪椅並步入車內，導遊則在旁協助收輪椅。不巧的是，先前禮讓她進電梯的韓國遊客正好目睹這一幕，瞬間睜大雙眼，露出驚訝的表情。郁方哭笑不得地表示：「啊！我該怎麼解釋？！我還能走路，只是走不遠走不久，每5分鐘，需要坐下休息。」無奈地模樣令不少粉絲笑歪。

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