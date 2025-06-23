賀瓏牽手Albee被爆戀情 命理師澄清「桃花劫預言」

賀瓏與女同事Albee近日被拍到在日本大阪牽手同遊，戀情疑似曝光。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕賀瓏與女同事Albee近日被拍到在日本大阪牽手同遊，戀情疑似曝光，不料今其所屬的薩泰爾娛樂宣布與他終止合約，賀瓏本人也發聲坦承已故喜劇演員「天殘」曾是女友，兩人已於4月6日和平分手。事件延燒之際，網友翻出2年前他在節目《賀瓏夜夜秀》中，被命理師簡少年預言將遭遇「桃花劫」的畫面，再度掀起熱議。

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簡少年當年在節目上指出，賀瓏容易與工作中的正妹同事出現感情問題，提醒他小心桃花劫。此段影片近日在社群上瘋傳，被不少網友視為「神預言」。對此，簡少年今（23）日於社群平台發文澄清，當時推算的是農曆十月的流年運勢，與賀瓏目前的感情事件並無直接關聯。

簡少年表示：「今天忽然看到很多人在傳我上《賀瓏夜夜秀》時算的桃花劫，但我當時是指當年的農曆十月，並不是現在的事。」他也幽默地補充：「如果您們因為這樣的誤會而覺得我準，感謝您們的錯愛，我會繼續努力。」透過此番發言，他盼外界勿再過度聯想。

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