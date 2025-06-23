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賴冠霖退圈一年近況曝光！轉行當導演簽約中國公司

賴冠霖曾經是Wanna One成員，最近轉行從事幕後工作被拍下來po上網。（翻攝自Wanna One臉書、微博）賴冠霖曾經是Wanna One成員，最近轉行從事幕後工作被拍下來po上網。（翻攝自Wanna One臉書、微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕前Wanna One成員賴冠霖去年宣布退出演藝圈，今（23日）傳出他的新近況，成為北京萬合天宜影視的新進導演。近來他的身影常在片場中被直擊，新劇《時空合伙人》的執行導演正是掛賴冠霖，正式轉往幕後發展。

賴冠霖當導演的身影被發現，網友將照片po上網。（翻攝自微博）賴冠霖當導演的身影被發現，網友將照片po上網。（翻攝自微博）

23歲賴冠霖退圈一年，北京萬合天宜影視在微博發文，歡迎賴冠霖成為公司第一位2000年之後出生的導演，公司大讚他熱情、活力、敏銳且直接，「他有表達的天賦，也有奔向世界的決心和回到原點的勇氣，是一位天生的創作者。」

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不過公司指出，凡事不可能一蹴而就，在成為優秀的導演、更多自己的作品問世之前，賴冠霖有機會會到各個劇組的相關崗位體驗學習，「這是我們和小賴達成的共識。」

《時空合伙人》的開機記者會，上面執行導演寫著賴冠霖。（翻攝自微博）《時空合伙人》的開機記者會，上面執行導演寫著賴冠霖。（翻攝自微博）

公司懇請大家，如果未來遇到學習中或工作中的賴冠霖時，「不要打擾劇組，也不要在輿論上替我們喧賓奪主，這樣會讓他覺得很愧對項目以及項目的導演。」

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賴冠霖也發聲：「長路亦漫漫，慢慢中找安靜，在安靜中提升自己！謝謝公司的信任，我會用接下來的時間努力像公司的導演前輩們看齊的。」

萬合天宜宣布與賴冠霖合作。（翻攝自微博）萬合天宜宣布與賴冠霖合作。（翻攝自微博）

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