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娛樂 最新消息

Suchmos回來了！亞洲巡演確定「這天」來台

日本樂團Suchmos將來台開唱。（翻攝自臉書）日本樂團Suchmos將來台開唱。（翻攝自臉書）

〔記者張宇嫺／台北報導〕日本潮流樂團Suchmos宣布復出後喜訊連發，確定將於11月28日登上Zepp New Taipei，舉辦睽違五年的台灣專場演出。

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Suchmos於2021年宣布休團，同年10月15日貝斯手HSU驟逝；沉寂三年後於2024年底宣告重啟，並將於今年7月2日推出全新 EP《Sunburst》，收錄〈Eye to Eye〉、〈Marry〉、〈Whole of Flower〉與〈BOY〉共四首新作，融合放克、爵士與嘻哈元素，展現出更加成熟洗練的聲響。

Suchmos將展開亞洲巡演，其中一站包含台灣。（翻攝自臉書）Suchmos將展開亞洲巡演，其中一站包含台灣。（翻攝自臉書）

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Suchmos昨（22）日在橫濱體育館舉行回歸演唱會「Suchmos The Blow Your Mind 2025」的最後一場表演，吸引超過20萬人搶票。這將是他們繼2020年後再次來台，且這次亞洲巡演將是Suchmos首次以新編制登台，樂迷們不容錯過！購票詳細資訊將於近期公布，敬請留意主辦單位公告。

日期｜2025/11/28 （Fri.）

時間｜進場 18:30　開演 20:00

地點｜Zepp New Taipei

票價｜1F搖滾區站票 $2200／2F座位區坐票 $2400

售票平台｜KKTIX 及全台全家便利商店

（本場次活動將採用實名登記抽選制售票。）

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