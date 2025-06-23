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娛樂 最新消息

樋口愛20首歌征服歌迷 來台重現破億神曲《惡魔之子》

樋口愛登Legacy開唱，展現深厚音樂底蘊與超強唱功。（寬宏提供）樋口愛登Legacy開唱，展現深厚音樂底蘊與超強唱功。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本億級串流女歌手樋口愛昨（22）於台北Legacy舉辦專場演出，全場座無虛席，掌聲與尖叫聲不斷，她一連帶來超過20首歌曲，更承諾「會再來台灣！」令歌迷心滿意足。

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開場，樋口愛以《かぞえうた》、《不幸ちゃん》、《猛暑です》、《恋に恋せよ》4首經典歌曲為演唱會拉開序幕，為了更貼近台灣歌迷，她特別以台語「大家好，我是樋口愛」和全場歌迷打招呼，並分享：「吃了小籠包、烏魚子炒飯，還想品嚐蛋餅，也去了夜市、夾娃娃，能夠再見到台灣的大家很開心！」

樋口愛開心和台灣歌迷大合照。（寬宏提供）樋口愛開心和台灣歌迷大合照。（寬宏提供）

此次演唱會曲目皆是樋口愛的創作曲，除了帶來自彈自唱的《まっすぐ》、《悲しい歌がある理由》，更攜手樂團，以全樂隊形式呈現樋口愛經典作品與最新創作，展現深厚的音樂底蘊與堅強唱功，此外，樋口愛也演唱為《進擊的巨人》創作的破億神曲《惡魔之子》，高亢且充滿爆發力的歌聲，令全場驚艷連連。

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演唱會接近尾聲時，歌迷舉起精心準備的應援手幅，讓樋口愛感動到再以中文大喊「我愛大家」，並在最後加碼安可演唱《いってらっしゃい》、《緣》吸引全場歌迷一齊合唱，為演唱會劃下完美句點。

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