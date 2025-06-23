晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

澎湖縣長拍片道歉 邀尹到怡再蒞臨承諾「將提升旅遊品質」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團「FANATICS」成員尹到怡日前前往澎湖海鮮名店用餐，卻遭到老闆一頓碎念，對方甚至直接收走餐點，態度相當不佳，掀起網友熱議。澎湖縣長陳光復則出面發文致歉，表示絕不會放任不管，籲請尹到怡再次抵澎品嚐澎湖美食。而稍早前陳光復還與副縣長、秘書合體拍片再次向尹到怡至上萬分歉意。

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡到澎湖生蠔店用餐，體驗不佳。（翻攝自YT）韓國女團「FANATICS」成員尹到怡到澎湖生蠔店用餐，體驗不佳。（翻攝自YT）

事件曝光後，澎湖縣長陳光復先是發文表示：「澎湖是我們大家一起用心經營的家，也是國內外旅客心中的海島旅遊的好選擇。很遺憾這次沒讓尹到怡小姐感受到澎湖的熱情與好客，我們深感抱歉。誠摯的邀請尹到怡小姐，能給我們一個機會，讓我們重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程、文化與人情味，重新感受一次屬於澎湖的溫暖與熱情」。

陳光復拍片邀請尹到怡再次蒞臨澎湖。（翻攝自臉書）陳光復拍片邀請尹到怡再次蒞臨澎湖。（翻攝自臉書）

相關新聞 尹到怡、澎湖生蠔店「各說各話」 老闆怒嗆：無告知就拍攝不尊重人！

隨後，陳光復又發布1分33秒影片，與副縣長林皆興、秘書長楊書舜一同站在鏡頭前，再次對尹到怡至上萬分歉意，並強調：「任何旅遊地難免會出現個別不盡理想的服務情形，業者可能因溝通落差或臨時情緒導致旅客產生不愉快經驗，縣府深感遺憾，並希望尹小姐能夠諒解予以包容」。陳光復誠摯邀請尹到怡再次蒞臨澎湖，也表示未來將更加強化與業者的溝通，持續提升旅遊服務品質，讓每一位旅客都能感受到澎湖是一個值得一來再來的友善之島。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中