澎湖縣長拍片道歉 邀尹到怡再蒞臨承諾「將提升旅遊品質」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團「FANATICS」成員尹到怡日前前往澎湖海鮮名店用餐，卻遭到老闆一頓碎念，對方甚至直接收走餐點，態度相當不佳，掀起網友熱議。澎湖縣長陳光復則出面發文致歉，表示絕不會放任不管，籲請尹到怡再次抵澎品嚐澎湖美食。而稍早前陳光復還與副縣長、秘書合體拍片再次向尹到怡至上萬分歉意。

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡到澎湖生蠔店用餐，體驗不佳。（翻攝自YT）

事件曝光後，澎湖縣長陳光復先是發文表示：「澎湖是我們大家一起用心經營的家，也是國內外旅客心中的海島旅遊的好選擇。很遺憾這次沒讓尹到怡小姐感受到澎湖的熱情與好客，我們深感抱歉。誠摯的邀請尹到怡小姐，能給我們一個機會，讓我們重新介紹更多值得一試的餐點、風景、遊程、文化與人情味，重新感受一次屬於澎湖的溫暖與熱情」。

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陳光復拍片邀請尹到怡再次蒞臨澎湖。（翻攝自臉書）

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隨後，陳光復又發布1分33秒影片，與副縣長林皆興、秘書長楊書舜一同站在鏡頭前，再次對尹到怡至上萬分歉意，並強調：「任何旅遊地難免會出現個別不盡理想的服務情形，業者可能因溝通落差或臨時情緒導致旅客產生不愉快經驗，縣府深感遺憾，並希望尹小姐能夠諒解予以包容」。陳光復誠摯邀請尹到怡再次蒞臨澎湖，也表示未來將更加強化與業者的溝通，持續提升旅遊服務品質，讓每一位旅客都能感受到澎湖是一個值得一來再來的友善之島。

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