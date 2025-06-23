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娛樂 日韓

Dreams Come True前成員社群宣布住院 曝病情惡化

曾經紅極一時的Dreams Come True，（左起）中村正人、吉田美和、西川隆宏。（翻攝自X）曾經紅極一時的Dreams Come True，（左起）中村正人、吉田美和、西川隆宏。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本知名樂團Dreams Come True（簡稱DCT）過去曾以高達5500萬張全球唱片總銷量，登上全球最暢銷歌手排行榜第103名，也是同期亞洲最暢銷歌手第2名，成績僅次於B'z。DCT成員原有主唱吉田美和、團長兼貝斯手中村正人、鍵盤手西川隆宏，後西川隆宏於2002年離開團體，現僅剩2名成員。今（23）日西川隆宏在社群上宣布自己要去住院，引發外界好奇。

已經退出Dreams Come True的前成員西川隆宏宣布自己要入院療養。（翻攝自IG）已經退出Dreams Come True的前成員西川隆宏宣布自己要入院療養。（翻攝自IG）

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61歲的西川隆宏現在是北海道一家酒吧的老闆，他今天以「公告」為題，發表了一篇文章，表示因為「氣胸」反覆發作且病情惡化，所以醫生不讓他工作，要他趕緊入院治療。他表示自己4月慶祝搬家4週年、5月是他的生日、6月經營的酒吧重啟16週年，因此上半年過得非常充實，接下來他也會乖乖聽醫生的話住院療養。

中村正人（左）與西川隆宏兩人合照。（翻攝自IG）中村正人（左）與西川隆宏兩人合照。（翻攝自IG）

樂觀開朗的西川隆宏表示這次住院靜養之後，未來可能無法過度勞累，不過他還是會努力、專心治療，希望能快點恢復健康、重拾笑容。

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