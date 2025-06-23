晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

入圍金曲加持活動激增 新人獎黑馬放話「紅毯戰袍肯定辣」

陳泳希入圍金曲獎之後，活動邀約變多。（sugarfina提供）陳泳希入圍金曲獎之後，活動邀約變多。（sugarfina提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手JUD陳泳希在本屆金曲獎以首張專輯《當我不敢說》入圍最佳新人，另外也以《知更》入圍最佳作曲人獎，今（23日）出席糖果品牌活動，透露入圍金曲後，目前每月多接3至5場活動，這兩天她也投入練團，準備明天在金曲音樂節活動上和其他入圍新人各自展現實力。

相關新聞：陳泳希搶攻最佳新人和作曲人 先登金曲音樂節秀實力

陳泳希出席糖果品牌活動，擔任一日店長。（sugarfina提供）陳泳希出席糖果品牌活動，擔任一日店長。（sugarfina提供）

陳泳希今天出席美國精品糖果品牌聯名新產品一日店長，她被看好是金曲新人獎黑馬之一，談到：「現在就希望當天不要太緊張，然後好好享受那個屬於音樂人的晚上吧！」

另外陳泳希也談到，這兩天還在煩惱金曲紅毯戰袍，目前雖然還沒定裝，但她透露肯定會是辣，笑說尺度多大就留給典禮當天一個驚喜。

陳泳希出席糖果品牌活動，色彩繽紛。（sugarfina提供）陳泳希出席糖果品牌活動，色彩繽紛。（sugarfina提供）

談到本週六登場的金曲獎典禮，陳泳希笑說：「這段時間的心情，其實很複雜耶。一方面當然會期待，但另一方面又會提醒自己，不要太去想結果，因為那真的不是我能控制的。」

陳泳希說：「從知道入圍到現在，陸陸續續有很多人傳訊息給我，加油、鼓勵，說喜歡我的歌，對我來說，那些支持已經比什麼都重要了。」她還談到：「老實說，我不是一個很會表達情緒的人，但音樂讓我有辦法把心裡的東西說出來。所以不管最後有沒有得獎，我都很感謝這次被看見、被聽見的機會。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中