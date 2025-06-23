入圍金曲加持活動激增 新人獎黑馬放話「紅毯戰袍肯定辣」

陳泳希入圍金曲獎之後，活動邀約變多。（sugarfina提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手JUD陳泳希在本屆金曲獎以首張專輯《當我不敢說》入圍最佳新人，另外也以《知更》入圍最佳作曲人獎，今（23日）出席糖果品牌活動，透露入圍金曲後，目前每月多接3至5場活動，這兩天她也投入練團，準備明天在金曲音樂節活動上和其他入圍新人各自展現實力。

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陳泳希出席糖果品牌活動，擔任一日店長。（sugarfina提供）

陳泳希今天出席美國精品糖果品牌聯名新產品一日店長，她被看好是金曲新人獎黑馬之一，談到：「現在就希望當天不要太緊張，然後好好享受那個屬於音樂人的晚上吧！」

另外陳泳希也談到，這兩天還在煩惱金曲紅毯戰袍，目前雖然還沒定裝，但她透露肯定會是辣，笑說尺度多大就留給典禮當天一個驚喜。

陳泳希出席糖果品牌活動，色彩繽紛。（sugarfina提供）

談到本週六登場的金曲獎典禮，陳泳希笑說：「這段時間的心情，其實很複雜耶。一方面當然會期待，但另一方面又會提醒自己，不要太去想結果，因為那真的不是我能控制的。」

陳泳希說：「從知道入圍到現在，陸陸續續有很多人傳訊息給我，加油、鼓勵，說喜歡我的歌，對我來說，那些支持已經比什麼都重要了。」她還談到：「老實說，我不是一個很會表達情緒的人，但音樂讓我有辦法把心裡的東西說出來。所以不管最後有沒有得獎，我都很感謝這次被看見、被聽見的機會。」

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