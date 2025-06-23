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冷酷店員帥爆 白癡公主拍片答謝1件事：希望你看到

白癡公主的媽媽最近差點落入詐騙集團的圈套。（翻攝自IG）白癡公主的媽媽最近差點落入詐騙集團的圈套。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕百萬YouTuber白癡公主時常拍攝自嘲、幽默、有趣、喜感十足的影片，逗得螢幕前的網友哈哈大笑，因此收穫了不少死忠粉絲。稍早，她一改以往搞笑瘋癲模樣，正經的感謝便利商店店員幫忙，讓她的媽媽成功逃過詐騙。

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近年來，詐騙手法層出不窮，隨著科技日益進步，一不小心就很可能掉進詐騙集團的陷阱裡。今（23）白癡公主在IG上發布一則影片，開頭她先跟便利商店店員道謝，希望店員可以看到，原來是她媽媽在網路上看到紅棗核桃的網購賣場，標榜「不施化肥、不打農藥、無毒栽種」，還附上專題新聞報導截圖，更假貼心的說，收貨滿意再付款，降低被害者的警覺心。

幾天後，白癡公主的媽媽收到商品已送達便利商店的簡訊通知，便到了門市取貨，「結果店員冷冷地說，『這是詐騙喔，沒有這個東西喔』，結果我媽還是不死心，鬼打牆的問，『不是阿，我收到這個簡訊來領阿，不信你看』。」此時店員依舊冷冷地建議對方不要取貨，「如果我媽真的領了超商付款後，回到家開箱就會發現裡面真的沒有無毒紅棗核桃，只有有毒詐騙簡訊。」最後，白癡公主呼籲網友，「要小心一頁式購物網站，它可能是詐騙。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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