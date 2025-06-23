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綾瀨遙年過35人生觀大變 回家擼貓療癒自己

《孤獨S又怎樣》綾瀨遙在劇中抱著白貓的畫面超級療癒。（Hami Video提供）《孤獨S又怎樣》綾瀨遙在劇中抱著白貓的畫面超級療癒。（Hami Video提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「國民女神」綾瀨遙主演全新日劇《孤獨S又怎樣》（前譯：孤獨死又怎樣）聚焦「終活」與「孤獨死」等社會敏感議題，題材看似嚴肅，但綾瀨遙強調：「原作漫畫其實非常搞笑！」預計會讓觀眾看見她的「雙面魅力」。

《孤獨S又怎樣》預告釋出後引起粉絲討論，可見綾瀨遙一身全白衣躺進棺材裡的畫面超衝擊，還有她為拒絕「孤獨死」而積極交友相親卻頻頻碰壁的樣子，最後還只能回家「擼貓」療癒自己。

《孤獨S又怎樣》綾瀨遙飾演一位著迷於追星的單身上班族女性。（Hami Video提供）《孤獨S又怎樣》綾瀨遙飾演一位著迷於追星的單身上班族女性。（Hami Video提供）

劇中許多情節忠實還原原作畫面，尤其女主角在整理伯母遺物時，發現外型可疑的「女性私密用品」，還拿到公司向同事詢問用途，影迷震驚NHK竟然播出此畫面，驚呼：「沒想到竟讓綾瀨遙拿著『那個』，原作黨表示滿意。」

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另外，綾瀨遙在第一集貢獻難得一見的「舞蹈戲」，她坦言舞蹈經驗不多，但這首歌旋律很好記，大家一起練習了很多次，現場氣氛非常愉快，拍攝時也真的很開心。

綾瀨遙表示初讀劇本就感到強烈共鳴，坦言35歲後人生觀逐漸改變，「以前覺得很自由的事，隨著年紀增長，有時會轉化成『孤獨』或『不安』。」

她也透露經歷過親人離世的悲傷，「讓我意識到『人終將會死』這件事，劇中鳴海的台詞常常像是在代替我說出心裡話，讓我感受很深。」《孤獨S又怎樣》每週日在Hami Video全台獨家上架。

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