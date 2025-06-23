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（影）年薪破億韓圜 安芝儇韓國加油站打工？

傳說年薪破億韓圜的安芝儇，回韓國竟到加油站打工？（翻攝自YouTube）傳說年薪破億韓圜的安芝儇，回韓國竟到加油站打工？（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊「最強外援」韓籍女神「小安」安芝儇前年10月來台打拚，去年5月還特地搬到高雄，外傳她年薪破億韓圜（約新台幣215萬元），不過，最近有人發現她在韓國慶州加油站打工，還忙碌的遞水給司機們，模樣可愛。

安芝儇在加油站發送口香糖跟飲料給司機們。（翻攝自YouTube）安芝儇在加油站發送口香糖跟飲料給司機們。（翻攝自YouTube）

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日前安芝儇在YouTube頻道上傳「曾說在台灣年薪破億的啦啦隊員，現況竟是在韓國加油站打工？」，看完影片之後才發現，安芝儇參與了一項交通安全公益活動，並在加油站發送口香糖與飲料給司機們。安芝儇並非第一次接下這類工作，她還特別比對了先前的自己和現在的自己，大讚自己「以前好可愛」。

安芝儇站在全新的廣告旁，回憶自己去年也曾到同一個加油站。（翻攝自YouTube）安芝儇站在全新的廣告旁，回憶自己去年也曾到同一個加油站。（翻攝自YouTube）

影片中也展現出安芝儇活潑俏皮的一面，她先進行拍攝工作之後，專注的模樣散發魅力。中午用餐時，安芝儇發現現場準備的餐點裡有牛肉，笑嘻嘻地夾了幾塊，吃飽之後，下午的工作安芝儇嘰嘰喳喳的不斷說話，配字幕的人還偷偷寫著：午餐是不是讓她吃得太多了呢？

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安芝儇認真地工作著。（翻攝自YouTube）安芝儇認真地工作著。（翻攝自YouTube）

安芝儇在加油站發送口香糖跟飲料時，看到自己新的廣告看板，忍不住湊上前去，特別解釋，這照片幾乎沒有修圖喔，只有讓肌膚光澤看起來好一點，並且再三強調，不過，字幕君還是背叛了她，偷偷說：其實下巴有修尖一點。

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