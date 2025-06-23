《悲慘世界》台北30場完售 7月移師南台灣盛大演出

音樂劇《悲慘世界》40週年紀念版音樂會登台頗受好評。（寬宏提供，photography by Danny Kaan）

〔記者鍾志均／台北報導〕今年6月起，音樂劇《悲慘世界》40週年紀念版音樂會世界巡演正式登台，展開52場的盛大演出，自首演起口碑爆棚，不少劇迷看完後紛紛表示，馬上再購票二刷，今（23）主辦單位寬宏藝術宣布劇迷反應熱烈，台北30場感謝完售！

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《悲慘世界》40週年紀念音樂會中，一首首經典曲目如《Valjean's Soliloquy》、《I Dreamed A Dream》、《Do You Hear The People Sing?》、《One Day More》等，演員唱出角色們對命運、自由與生活深切的渴望，震撼全場，逼哭不少劇迷朋友。

《悲慘世界》背景為19世紀初貧窮動亂的法國，故事圍繞主角尚萬強因偷麵包被判重刑，出獄後又因假釋身分遭社會歧視，他決心重新做人，卻不斷面臨法律與道德的考驗，而警探賈維爾堅信法律至上，窮追不捨地追捕尚萬強，兩人形成對立關係。

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《悲慘世界》以1832年巴黎共和黨人起義的事件為背景，反映了當時社會的動盪和人民對不公的反抗，呈現人性的光輝與社會的黑暗面。

音樂劇《悲慘世界》40週年紀念版音樂會登台頗受好評。（寬宏提供，photography by Danny Kaan）

本次演出匯聚65位世界級音樂劇演員，均為參與過音樂劇悲慘世界演出或各大知名音樂劇之演員，大獲劇評與劇迷熱烈好評，稱其震撼程度是重獲新生的史詩級鉅作。

此外，7月10日至7月27日將移軍高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，請大家把握南部最後購票機會，欣賞這齣史詩級規模《悲慘世界》40週年紀念版音樂會，購票可洽寬宏售票。

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