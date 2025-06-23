「台灣第一女優」吳夢夢現身說法！揭A片現場辛酸：夏天很煎熬

吳夢夢擁有亮眼的外貌及傲人身材，深受粉絲喜愛。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣第一AV女優」吳夢夢擁有亮眼的外貌及傲人身材，深受粉絲喜愛，入行多年的她，不僅拓展台灣成人事業，也經常在社群與粉絲互動。近日網紅「聖結石」在社群發文詢問，大家行業不為人知的事，意外釣出吳夢夢揭露A片現場的辛酸。

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網紅聖結石近日在Threads發文詢問：「一人一個『在你的行業是常識，但一般人毫不知情的事』」，許多網友也紛紛分享自己的行業的趣事。不過，此篇貼文意外釣出台灣AV女優吳夢夢留言現身說法：「夏天的時候為了收音會關冷氣，所以在夏天A片很煎熬」，揭露拍片現場不為人知的辛酸。

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留言曝光後，大批網友湧進留言：「難怪汗這麼多」、「辛苦了Respect」、「香汗淋漓」、「內行人」，不過也有網友質疑：「現在新款冷氣根本沒聲音吧」、「為什麼不先開一小時再拍？」、「片場都是用工業冷氣嗎...」、「真的有那麼大聲嗎」。

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