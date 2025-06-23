金曲新人「太會表達」被霸凌！壞特?te不藏了預告重大計畫

壞特?te以學姐身分回母校聊女孩生理期。（蘇菲提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「神秘創作才女」壞特?te重返母校大庄國小分享月經教育，不僅分享自身成長過程中的青春經歷，更與學弟妹談論「性別平等」與「月經平權」的重要性。

壞特?te長期關注性別議題，曾公開指出性別偏見已經深根於文化與日常生活中，在社會中仍存在不少隱性的歧視。她提到自己在學生時期曾在同學面前說出「月經」一詞，而被老師認為太過大剌剌，不該這麼直接講這個詞。當時社會氛圍將月經視為避諱的字眼，讓她深刻體會到月經汙名化對女孩造成的壓力與羞辱。

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壞特?te以學姐身分回母校聊女孩生理期。（蘇菲提供）

她也坦言，從小個性較為直率、勇於表達，與班上同學有些不同，因此時常被同儕排擠，但這些經歷反而讓她更加堅定地相信「理解與尊重」的重要性。她鼓勵在場的同學，如果覺得自己和別人不一樣，不要因此感到害怕，只要勇敢做自己、相信自己，就一定能找到適合的朋友，也可以學會與自己相處。

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隨著金曲獎頒獎典禮即將到來，拿下第32屆金曲最佳新人的壞特?te也表示十分期待，「今年入圍名單裡有很多好朋友，我真的替他們感到開心！入圍就是一種肯定，對我而言，金曲獎改變了我的一生。」原本從小的價值觀裡，她認為唸書、考大學、找份穩定工作是人生唯一成功的途徑，「金曲獎給了我一個機會，讓我能把熱愛的事情變成工作，這一切對我來說非常、非常珍貴！」

至於粉絲心心念念的發片進度，壞特?te預告：「新專輯目前正在籌備中，預計今年底會發行，這次新專輯概念上，我著重在很多人從小缺乏被愛、內心有很多情緒和壓力的故事。希望透過音樂的傳遞，讓大家看見那些藏在心裡的小情緒，一起勇敢面對，也彼此療癒。」

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