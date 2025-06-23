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CNN型男主播以色列遇砲火 命懸一線逃出生天

CNN型男主播安德森庫柏（Anderson Cooper）一頭銀白色頭髮是他的招牌特徵。（法新社）CNN型男主播安德森庫柏（Anderson Cooper）一頭銀白色頭髮是他的招牌特徵。（法新社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕CNN型男主播安德森庫柏（Anderson Cooper）一頭銀白色頭髮是他的招牌特徵，他與CNN團隊在以色列進行現場直播報導時，因空襲警報響起被迫中斷直播，並趕緊撤離現場，該區域陷入戰火迫切威脅中。

從轉播畫面看來，58歲的庫柏正在與首席國際特派員沃德（Clarissa Ward）、耶路撒冷記者戴蒙（Jeremy Diamond）連線報到關於中東衝突新聞，沒想到就在直播正在進行時，空襲警報響起。三人原本正在討論中東戰事，沃德首先聽到警報聲並提出撤離，庫柏隨即向觀眾說明現況。

庫柏（中）連線報導時遇到空襲警報。（翻攝自YouTube）庫柏（中）連線報導時遇到空襲警報。（翻攝自YouTube）

庫柏收到警報不久，判斷以色列軍方不到10分鐘內就會有飛彈攻擊，立刻決定離開該處。庫柏之後解釋，當人在以色列且手機收到警報時，就是提醒10分鐘內會有飛彈或來自伊朗的攻擊。三人已收到廣播警報呼籲大家前往防空避難所，於是他們趕緊抓住時間撤離。

由於現場情勢緊張，庫柏仍在鏡頭前讀出警報訊息，之後詢問工作人員能否繼續播報？雖然想嘗試從避難所繼續播報，甚至在之後的路上也能提供觀眾最新消息，庫柏請一位攝影人員繼續拍攝撤離過程，並表示：「我們要前往避難所了」。

庫柏在避難所進行直播報導。（翻攝自YouTube）庫柏在避難所進行直播報導。（翻攝自YouTube）

檢查麥克風之後，庫柏本人繼續直播報導，無奈戰火激烈，畫面仍有一度中斷，CNN立刻重新連線以利直播得以進行，畫面上能看出新聞團隊正前往避難所，現場空襲警報轟鳴，庫柏、沃德、戴蒙敬業地繼續進行討論，不久後長達90秒的紅色警報響起，庫柏開起玩笑說：「能有10分鐘的警告時間，算得上是種奢侈」。

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