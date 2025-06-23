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林心如罕解放比基尼辣翻 驚見1詭異畫面網嚇歪

林心如不時會透過社群分享生活。（翻攝自IG）林心如不時會透過社群分享生活。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲女星林心如儘管平時工作忙碌，仍不時透過社群分享生活，今（23）她罕見曬出比基尼美照，火辣身材曲線吸引大批網友朝聖，不過其中一張畫面卻意外嚇歪不少人。

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林心如大方秀出火辣身材。（翻攝自IG）林心如大方秀出火辣身材。（翻攝自IG）

林心如在IG發文寫下「Summer」，並附上多張身穿比基尼的自拍照，可見她將一頭長髮紮起，臉上戴著墨鏡，一身碎花比基尼現身游泳池畔，大方展現渾圓半球，她以各種不同角度的自拍，對著鏡頭自信燦笑，似乎相當享受愜意假期。此外，她搭配多個標籤分享心情，「熱辣辣的夏天來臨了」、「才離開已經開始想念」、「說好的防曬呢」、「工作娛樂兩不誤」。

林心如搞笑自拍。（翻攝自IG）林心如搞笑自拍。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖誇讚，「太辣了」、「美翻了這位小仙女姐姐」、「美炸」。有趣的是，最後一張照片畫風突變，林心如整個人泡在水中，頭上戴著連帽防曬面罩，搭配太陽眼鏡，幾乎將整張臉遮住，由於面罩因為碰水而緊貼面部，畫面顯得既逗趣又帶點詭異，讓不少粉絲直呼，「最後一張不會窒息嗎？」、「最後一張有辦法呼吸嗎」、「最後一張太可愛了吧哈哈」。

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