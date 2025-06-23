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華麗復仇！碧昂絲巴黎巡演老公驚喜登台 改編歌詞嗆爆肯爺

碧昂絲到巴黎開唱。（翻攝自IG）碧昂絲到巴黎開唱。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕天后碧昂絲的「牛仔卡特」巡演到巴黎開唱，演唱會最大驚喜是，邀請老公傑斯上台合唱，這也是兩人7年來首次同台演出，另外傑斯獨唱時，特別改編歌詞反諷「肯爺」肯伊威斯特，粉絲笑稱這是「華麗的復仇」！

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碧昂絲和傑斯合唱《Crazy in Love》，讓現場8萬粉絲興奮不已。另外傑斯獨唱過去和肯爺合作的歌曲《Niggas in Paris》時，改編歌詞回嗆肯爺，其中一句歌詞他唱到「賤人，規矩點。說不定還能讓你見見Bey呢！」他把歌中原來肯爺的名字「Ye」換成了他老婆碧昂絲的名字（Bey）。由於過去肯爺曾嘲諷傑斯夫婦的雙胞胎小孩，因此這次登台傑斯藉歌反嗆肯爺，讓粉絲驚呼連連。傑斯下台之前，還和老婆甜蜜的互相送上飛吻。

碧昂絲（右）巴黎巡演，老公傑斯驚喜上台合唱，全場瘋狂。（翻攝自ＹｏｕＴｕｂｅ）碧昂絲（右）巴黎巡演，老公傑斯驚喜上台合唱，全場瘋狂。（翻攝自ＹｏｕＴｕｂｅ）

回顧恩怨，過去肯爺曾在社群揶揄傑斯夫婦較為神秘的一對雙胞胎，嘲諷寫道：「等等，有人見過傑斯和碧昂絲較小的孩子嗎？」並虧：「他們簡直是弱智，所以人工受孕才如此受歡迎。」發文引起爭議，事後他也刪文。

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