帥哥熱心指揮交通被拍 身分起底竟是「泰國趙又廷」

泰國影帝Nadech被目擊在車禍現場指揮交通。（翻攝自X、TikTok）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國影帝Nadech（全名：納得克釘宮）在台灣擁有高知名度，出演的作品包含泰版《來自星星的你》、電影《騙騙愛上你》、《鬼聲泣》等，因激似趙又廷，也被稱為「泰國趙又廷」，近日他意外被目擊在車禍現場幫忙指揮交通，熱心舉動引發熱議。

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Nadech熱心指揮交通畫面流出。（翻攝自TikTok）

一名泰國網友在TikTok分享巧遇Nadech的畫面，她表示當時開車在街頭遇到車禍，現場一片混亂、大塞車，此時一旁突出現一名交警，騎車載著穿著淺藍色襯衫的Nadech，看起來應該是他特地去找交警求助，Nadech熱心幫忙指揮交通，最後成功疏散現場堵塞。

該畫面流出立刻引眾多網友讚嘆「人帥心地又善良」、「指揮交通的人竟然是Nadech」，也有部分網友打趣的說，Nadech就像寶可夢一樣，經常出現在泰國街頭，私下超親切完全不把自己當作是藝人。

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