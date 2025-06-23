睽違5年8個月 Suchmos回歸演唱會吸粉2.5萬人

日本迷幻爵士樂團「Suchmos」睽違5年8個月之後，昨日在橫濱體育館舉行回歸演唱會。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本迷幻爵士樂團「Suchmos」睽違5年8個月之後，昨（22）日在橫濱體育館舉行回歸演唱會「Suchmos The Blow Your Mind 2025」的最後一場表演。2013年成軍的Suchmos，曾於2020來台開唱，2021年Suchmos宣布休團，同年10月15日貝斯手「HSU」小杉隼太驟逝。這次的回歸演唱會共吸引2.5萬名粉絲，團員們也紛紛表示能感到已逝的貝斯手HSU與他們同在。

2021年10月15日貝斯手「HSU」小杉隼太驟逝。（翻攝自X）

這次的回歸演唱會帶給所有粉絲極大驚喜，演出開始前，燈光熄滅，台下觀眾熱情高喊「歡迎回來」、「我們一直在等你」。開場時，成員在白色光芒中登場，並且在喜悅與期待的熱烈掌聲中現身。

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在回歸演唱會上，Suchmos演唱了經典曲〈STAY TUNE〉、〈MINT〉並發表多首新歌。（翻攝自X）

在回歸演唱會上，Suchmos演唱了經典曲〈STAY TUNE〉、〈MINT〉，33歲的主唱YONCE在演出中更走向伸展台，拉近與歌迷的距離。現場氣氛達到最高點時，Suchmos打鐵趁熱，演唱了新歌〈Whole of Flower〉。安可環節，團員們表達了對前貝斯手HSU的思念，YONCE感性說：「我不想說太多，時間過得好快，這4年我終於明白，失去的人永遠不會再回來，對於HSU離開仍然感覺不真實，但他真的離開了」他繼續說道：「下週是他（HSU）的生日，他有兩個兒子，我覺得努力工作賺錢買玩具是我們的責任（笑）」。語畢，現場掌聲雷動，接著演唱新歌〈BOY〉。

日本樂團Suchmos舉行回歸演唱會「Suchmos The Blow Your Mind 2025」，吸引2.5萬人入場觀看。（翻攝自X）

2013年Suchmos於神奈川縣成軍後，直至2015年才正式出道。2021年以「進行訓練」為由暫時停止所有活動，同年貝斯手HSU驟逝，令團員心碎。去年10月起Suchmos重新開始活動，此次回歸演唱會共舉行2日，吸引2.5萬名觀眾到現場觀賞演唱會，搶票的人數高達20萬人，讓演唱會入場券變得十分搶手。

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