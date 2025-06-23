《造山者》回顧半導體崛起 蕭美琴動容：台灣只許成功、不許失敗

立委邱議瑩（左起）、副總統蕭美琴、立委蘇巧慧一同觀影《造山者－世紀的賭注》。（蘇巧慧委員辦公室提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕紀錄片《造山者－世紀的賭注》已在台上映，副總統蕭美琴也前來觀影，她特別感謝導演蕭菊貞記錄了這段「改變台灣命運的歷史」。

副總統蕭美琴觀影紀錄片《造山者－世紀的賭注》，她特別感謝導演蕭菊貞紀錄了這段「改變台灣命運的歷史」。（蘇巧慧委員辦公室提供）

蕭美琴發文力挺，感性表示：「這部片更重要的是闡述了一種信念，一種支撐我們在逆境中挺下來的力量。台灣的生存同樣『只許成功，不許失敗』。相信未來只要每個人都在各自的專業領域中，秉持著造山精神，不懼困難並持續前行，台灣一定能在快速變化國際局勢中乘風破浪，屹立不搖。」

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《造山者－世紀的賭注》由金獎導演蕭菊貞耗時5年拍攝，記錄台灣半導體產業從無到有、從孤立無援到影響全世界的半世紀歷程。自上映以來好評不斷，掀起全台觀影熱潮。基隆、花蓮、台東等地區戲院紛紛加開場次，6月13日上映後至今已累計近900萬票房，上週六更創下單日票房新高。

《造山者－世紀的賭注》由金獎導演蕭菊貞耗時五年拍攝，記錄台灣半導體產業從無到有、從孤立無援到影響全世界的半世紀歷程。（牽猴子提供）

不僅台灣人被《造山者－世紀的賭注》深深打動，這部紀錄片也引發國際媒體高度關注，陸續收到來自美國、法國、南韓等多國的專訪邀請。美國商會資深編輯的記者觀影後直言，這部作品早已超越單純的科技題材，呈現出台灣如何在困境中背水一戰，從貧困與國際孤立中發展出全球科技版圖的關鍵位置。他也感嘆：「從沒想過一部關於台灣半導體的紀錄片竟然能讓人落淚，但這部片真的做到了。」

《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞也提醒觀眾把握機會，儘早進戲院觀賞這部屬於台灣的必修課。（蘇巧慧委員辦公室提供）

《造山者－世紀的賭注》不僅回顧台灣半導體產業的崛起，更將鏡頭拉回2025年當下，直面最新國際局勢，台灣也無可避免地站上地緣政治角力的最前線。這不僅是半世紀前的歷史，更是影響此刻、攸關每一個人未來的事。導演蕭菊貞也提醒觀眾把握機會，儘早進戲院觀賞這部屬於台灣的必修課。《造山者－世紀的賭注》現正熱映中。

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