晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

亞亞單身6年靠祭改開桃花 拜完「這間廟」就懷孕

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅亞亞（鄭羽凡）今開心宣布懷孕喜訊，寶寶已有3個多月大，這是她與交往2年半的圈外老公攜手迎來的新生命。兩人平時一同經營餐廳，感情穩定甜蜜，亞亞也分享這段得來不易的幸福，字字句句都讓人動容。

網紅亞亞（鄭羽凡）今開心宣布懷孕喜訊。（翻攝自IG）網紅亞亞（鄭羽凡）今開心宣布懷孕喜訊。（翻攝自IG）

亞亞曾單身長達5、6年，直到朋友介紹下，前往艋舺福德宮祭改，當時師父說她3個月內將遇見有緣人，沒想到真在期限內於一場聚會中遇見現任老公，讓她相信「有時緣分真的天註定」。交往以來，兩人攜手打拚事業，如今更迎來家庭新成員，讓她感恩不已。

相關新聞：亞亞開餐廳缺工 自嘲歐巴桑

不過懷孕過程並不平順，亞亞坦言初期有輕微出血，甚至半夜掛急診，身心都承受巨大壓力，一度抱持「如果沒有了就沒有了」的放手心態，但這個小生命堅強地留下，讓她更珍惜這段母子緣。她也將過程拍成影片，未來將陸續分享，盼為同樣經歷難關的女性帶來力量與鼓勵。

她稍早也於社群寫下：「預約了一個小朋友，年底見。」透露醫師已給她胎兒性別的神祕信封，至於是男孩還是女孩？就等粉絲一起見證這份期待已久的愛的結晶。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中