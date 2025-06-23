亞亞單身6年靠祭改開桃花 拜完「這間廟」就懷孕

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅亞亞（鄭羽凡）今開心宣布懷孕喜訊，寶寶已有3個多月大，這是她與交往2年半的圈外老公攜手迎來的新生命。兩人平時一同經營餐廳，感情穩定甜蜜，亞亞也分享這段得來不易的幸福，字字句句都讓人動容。

網紅亞亞（鄭羽凡）今開心宣布懷孕喜訊。（翻攝自IG）

亞亞曾單身長達5、6年，直到朋友介紹下，前往艋舺福德宮祭改，當時師父說她3個月內將遇見有緣人，沒想到真在期限內於一場聚會中遇見現任老公，讓她相信「有時緣分真的天註定」。交往以來，兩人攜手打拚事業，如今更迎來家庭新成員，讓她感恩不已。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：亞亞開餐廳缺工 自嘲歐巴桑

不過懷孕過程並不平順，亞亞坦言初期有輕微出血，甚至半夜掛急診，身心都承受巨大壓力，一度抱持「如果沒有了就沒有了」的放手心態，但這個小生命堅強地留下，讓她更珍惜這段母子緣。她也將過程拍成影片，未來將陸續分享，盼為同樣經歷難關的女性帶來力量與鼓勵。

她稍早也於社群寫下：「預約了一個小朋友，年底見。」透露醫師已給她胎兒性別的神祕信封，至於是男孩還是女孩？就等粉絲一起見證這份期待已久的愛的結晶。

在 Instagram 查看這則貼文 鄭羽凡 亞亞-Si’era（@yayaaniki546）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法