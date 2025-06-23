都敬秀8月登林口 金髮新造型曝光 新歌找ZICO助陣

都敬秀在今年8月登上林口體育館演出。（Company Soosoo提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團EXO的成員都敬秀將在8月2日（六）晚間6點於林口體育館舉行SOLO生涯首場台灣專場演唱會「DO it! in Taipei」，更是本次亞洲巡演的「海外首站」。

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都敬秀持續展現三棲藝人的全方位實力，無論是音樂、戲劇還是綜藝領域皆亮眼表現。都敬秀的首張個人正規專輯《BLISS》將於7月7日正式推出，在率先公開的預告影片中，他以金髮造型現身，搭配泳池畔、夏日飲品等畫面，透露出專輯整體清涼暢快的「盛夏汽水感」。主打歌《SING ALONG!》邀來創作歌手ZICO擔任作曲與製作人，不禁讓人期待兩位好朋友在新作品中產生的火花。

都敬秀換上金髮新造型，難得一見。（Company Soosoo提供）

除了專輯作品，都敬秀也為人氣影集《機智住院醫生生活》獻唱OST《FOREVER》，詮釋在焦慮與困惑中彼此緊握、互相扶持的情感。他乾淨溫潤的嗓音搭配溫柔詞句，為聽眾帶來深刻療癒與共鳴，也再次展現作為歌手的細膩詮釋力。

戲劇與綜藝表現同樣精彩，今年初他主演的《給我一首琴的時間》（韓版《不能說的秘密》）感動觀眾，完美詮釋角色的純粹與細膩；而在綜藝方面，他參與tvN話題節目《種豆得豆》番外篇-《豆豆飯飯》，與至親好友李光洙共同經營「員工餐廳」，不僅展現身為「伙食兵」的俐落刀工與好手藝，也讓粉絲看到他親切、接地氣的一面，甚至吸引Seventeen成員到場光顧，人氣再度上升。

此外，人氣綜藝《種豆得豆》也確定於2025年10月推出第二季，他與金宇彬、李光洙、金基邦四位好友再度合體，第一季在農地生活中展現四人的深厚情誼，以紀錄片形式呈現，真誠互動與笑淚交織的內容廣受觀眾喜愛，堪稱他在綜藝界又一代表作。即將於下半年播出的Disney+影集《操控遊戲》（暫譯），也讓粉絲對他的戲劇新作充滿期待。

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