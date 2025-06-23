晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐突惡臭！金曲獎頒獎嘉賓名單驚見「野獸前輩」轟動全網

金曲獎主辦方在今（23）日中午公布頒獎嘉賓名單，其中被粉絲封為「大嘻哈時代迷因魔人」陳星翰的照片，使用日本迷因圖「野獸前輩」掀起熱論。（圖擷取自「金曲 GMA」臉書粉專、@starrch3n IG，本報合成）金曲獎主辦方在今（23）日中午公布頒獎嘉賓名單，其中被粉絲封為「大嘻哈時代迷因魔人」陳星翰的照片，使用日本迷因圖「野獸前輩」掀起熱論。（圖擷取自「金曲 GMA」臉書粉專、@starrch3n IG，本報合成）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第36屆金曲獎將於6月28日（六）在台北小巨蛋登場，主辦方在今（23）日中午公布頒獎嘉賓名單。其中，被粉絲封為「大嘻哈時代迷因魔人」的陳星翰，主辦方疑似先把他的臉P到日本迷因圖「野獸前輩」上面，再讓使用該圖做為頒獎嘉賓照，畫面曝光後，火速吸引大批懂梗的調皮網友們朝聖。

相關新聞請見︰日本迷因「野獸前輩」爆紅20多年！本尊身分至今成謎掀熱議

爆紅20多年的網路經典迷因「野獸前輩」，來自日本2001年發行的經典日本男同成人片。（圖擷取自社群平台「X」）爆紅20多年的網路經典迷因「野獸前輩」，來自日本2001年發行的經典日本男同成人片。（圖擷取自社群平台「X」）

據了解，金曲獎官方臉書粉專「金曲 GMA」於今日中午12點，正式公布第36屆金曲獎頒獎嘉賓陣容，並附上11張嘉賓照片。根據原貼文來看，絕大多數的照片，都選出嘉賓們展現非常自信、帥氣又美麗的一面，唯獨擔任嘻哈選秀實境節目《大嘻哈時代2》評審的「Starr Chen」陳星翰，照片風格明顯與其他人不同，引起網友們矚目。

從畫面顯示，金曲獎發布的陳星翰照片，除部分五官，在髮型、穿搭、臉的輪廓等部分，則明顯並非他本人。許多熟知各國網路迷因的網友見狀，秒認出這張照片的原圖，來自日本經典日本男同成人片、爆紅20多年的網路經典迷因「野獸前輩」；陳星翰則在IG限動寫下「第114514屆金曲獎頒獎典禮」，暗示自己對這張P圖的感想。

相關新聞：今天是「大正&民國114年5月14日」 掀起台日網友以經典迷因狂歡

P圖曝光後，立即吸引大批熱愛「野獸前輩」的粉絲朝聖，「壓力媽斯內」、「好音樂，來臨力」、「嗯？（要素察覺」、「金金金金金曲獎」、「24歲，是個頒獎嘉賓」、「比父母還要熟悉的臉龐（喜」、「你是一個一個一個金曲獎得主」、「噗嘰啪（金曲獎上台領獎的聲音」、「前往頒獎台是否也是一種王道征途？」、「入侵精取獎是不是一種王道征途（惱）」、「想必是得獎10屆，甚至9屆的豪俊金曲歌手罷」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中