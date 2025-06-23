唐突惡臭！金曲獎頒獎嘉賓名單驚見「野獸前輩」轟動全網

金曲獎主辦方在今（23）日中午公布頒獎嘉賓名單，其中被粉絲封為「大嘻哈時代迷因魔人」陳星翰的照片，使用日本迷因圖「野獸前輩」掀起熱論。（圖擷取自「金曲 GMA」臉書粉專、@starrch3n IG，本報合成）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第36屆金曲獎將於6月28日（六）在台北小巨蛋登場，主辦方在今（23）日中午公布頒獎嘉賓名單。其中，被粉絲封為「大嘻哈時代迷因魔人」的陳星翰，主辦方疑似先把他的臉P到日本迷因圖「野獸前輩」上面，再讓使用該圖做為頒獎嘉賓照，畫面曝光後，火速吸引大批懂梗的調皮網友們朝聖。

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爆紅20多年的網路經典迷因「野獸前輩」，來自日本2001年發行的經典日本男同成人片。（圖擷取自社群平台「X」）

據了解，金曲獎官方臉書粉專「金曲 GMA」於今日中午12點，正式公布第36屆金曲獎頒獎嘉賓陣容，並附上11張嘉賓照片。根據原貼文來看，絕大多數的照片，都選出嘉賓們展現非常自信、帥氣又美麗的一面，唯獨擔任嘻哈選秀實境節目《大嘻哈時代2》評審的「Starr Chen」陳星翰，照片風格明顯與其他人不同，引起網友們矚目。

從畫面顯示，金曲獎發布的陳星翰照片，除部分五官，在髮型、穿搭、臉的輪廓等部分，則明顯並非他本人。許多熟知各國網路迷因的網友見狀，秒認出這張照片的原圖，來自日本經典日本男同成人片、爆紅20多年的網路經典迷因「野獸前輩」；陳星翰則在IG限動寫下「第114514屆金曲獎頒獎典禮」，暗示自己對這張P圖的感想。

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P圖曝光後，立即吸引大批熱愛「野獸前輩」的粉絲朝聖，「壓力媽斯內」、「好音樂，來臨力」、「嗯？（要素察覺」、「金金金金金曲獎」、「24歲，是個頒獎嘉賓」、「比父母還要熟悉的臉龐（喜」、「你是一個一個一個金曲獎得主」、「噗嘰啪（金曲獎上台領獎的聲音」、「前往頒獎台是否也是一種王道征途？」、「入侵精取獎是不是一種王道征途（惱）」、「想必是得獎10屆，甚至9屆的豪俊金曲歌手罷」。

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