晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

綾瀨遙新戲「手拿18禁成人玩具」入鏡 日網嚇呆：好敢播

瀨遙主演的全新日劇《孤獨死又怎樣》從昨（22）日起播出。（翻攝自Yahoo Japan）瀨遙主演的全新日劇《孤獨死又怎樣》從昨（22）日起播出。（翻攝自Yahoo Japan）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲日本女星綾瀨遙主演的全新日劇《孤獨死又怎樣》改編同名漫畫，從昨（22）日起播出。綾瀨遙在劇中飾演非常享受單身生活的女主角山口鳴海，怎料有一天，她那沒結婚、獨居的姑姑被發現在家死亡，讓她開始萌生不想孤獨死去的念頭，劇中有一幕是綾瀨遙手拿18禁情趣用品，尺度大開讓日網全驚呆。

相關新聞：綾瀨遙「結婚念頭」大轉變！《孤獨死》曝面對臨終方式

《孤獨死又怎樣》中有一幕綾瀨遙直接手拿18禁情趣用品，讓日網全驚呆。（翻攝自X）《孤獨死又怎樣》中有一幕綾瀨遙直接手拿18禁情趣用品，讓日網全驚呆。（翻攝自X）

綾瀨遙飾演的山口鳴海因為受到姑姑「孤獨死」事件的打擊，開始拚命想找人結婚，結果不僅遇不到可靠對象，還遭公司後輩打槍，「覺得結婚就能讓人安心，不是昭和時代的想法嗎？」一句話打醒了她，開始考慮自行準備後事。

其中有一幕當綾瀨遙在整理姑姑遺物時，發現一隻外型可疑的18禁女性情趣用品，以為是美容產品的她，竟將整隻情趣用品帶到公司給同事看。難得尺度大開令日網驚呼：「NHK好敢播」、「沒想到綾瀨遙竟然直接拿著『那隻』，完全1:1還原漫畫」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中