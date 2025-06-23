綾瀨遙新戲「手拿18禁成人玩具」入鏡 日網嚇呆：好敢播

瀨遙主演的全新日劇《孤獨死又怎樣》從昨（22）日起播出。（翻攝自Yahoo Japan）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲日本女星綾瀨遙主演的全新日劇《孤獨死又怎樣》改編同名漫畫，從昨（22）日起播出。綾瀨遙在劇中飾演非常享受單身生活的女主角山口鳴海，怎料有一天，她那沒結婚、獨居的姑姑被發現在家死亡，讓她開始萌生不想孤獨死去的念頭，劇中有一幕是綾瀨遙手拿18禁情趣用品，尺度大開讓日網全驚呆。

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《孤獨死又怎樣》中有一幕綾瀨遙直接手拿18禁情趣用品，讓日網全驚呆。（翻攝自X）

綾瀨遙飾演的山口鳴海因為受到姑姑「孤獨死」事件的打擊，開始拚命想找人結婚，結果不僅遇不到可靠對象，還遭公司後輩打槍，「覺得結婚就能讓人安心，不是昭和時代的想法嗎？」一句話打醒了她，開始考慮自行準備後事。

其中有一幕當綾瀨遙在整理姑姑遺物時，發現一隻外型可疑的18禁女性情趣用品，以為是美容產品的她，竟將整隻情趣用品帶到公司給同事看。難得尺度大開令日網驚呼：「NHK好敢播」、「沒想到綾瀨遙竟然直接拿著『那隻』，完全1:1還原漫畫」。

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