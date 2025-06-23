《與惡2》黃鐙輝發病即興流口水 謝欣穎第一反應驚呆他

〔記者傅茗渝／台北報導〕《我們與惡的距離 II》公視上週播出後引起觀眾熱烈反應，特別是謝欣穎飾演的「陳又茗」到醫療機構探訪生病住院的丈夫「自強」黃鐙輝時刻，夫妻倆不離不棄的深情，與黃鐙輝將思覺失調患者的神情演得入木三分，都讓網友大讚「這段好好哭、擦口水好真實」、「難得我看黃鐙輝會流淚不是因為他搞笑」。

黃鐙輝飾演的羅自強對謝欣穎飾演的陳又茗關懷備至。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

第四集結尾時，謝欣穎飾演的高政茗因遭遇重大變故，在絕望下哭著逃離高家，遭遇令觀眾心疼不已。逃家又輟學後，高政茗改名陳又茗，在酒店當小姐，過著醉生夢死的生活，卻在遇見單純又老實的計程車司機羅自強之後，看見生命的一線曙光。

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10年之後的陳又茗揮別過往，嫁給羅自強，生了羅譽與羅卉，在飯店當櫃台。一場和日本旅客夫妻用日文介紹景點的戲成為謝欣穎必須翻過的另一大魔王關卡，經過一個月練習，在拍攝現場以流利的日文順利過關，謝欣穎也鬆了一口氣：「還好只有一場，我的日文好像比台語還要好！」

黃鐙輝飾演的羅自強病發鬧事。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

而黃鐙輝飾演的羅自強終於在五、六集正式登場。身爲第一個接住陳又茗的人，原先和她組成幸福家庭，卻因為生意失敗被倒債，承受不了巨大壓力而觸發思覺失調症，一家人的平靜生活就此變調。一場自強發病後，夫妻兩人在家大吵的戲，陳又茗因受不了被罵「破麻」而賞了自強一個響亮的大巴掌。

謝欣穎飾演的高政茗四處找尋失蹤的羅自強。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

沒有打過人的謝欣穎非常害怕，但黃鐙輝鼓勵她不要顧忌太多，盡量用力打下去，來幫助雙方入戲，最後也真的把黃鐙輝的臉打到臉腫起來，黃鐙輝笑說：「我的話她真的有聽進去，一次比一次還大力！」

黃鐙輝自然精湛的演技，也讓網友們敲碗明年的金鐘獎入圍席次。接下角色之後，黃鐙輝做了大量功課，也到嘉南療養院做田調。一場羅自強在療養院就醫用藥後的戲，他設定自己的反應是遲鈍、眼神空洞、難以控制臉部表情，口水也因為無法吞嚥自然流下來。

謝欣穎飾演的陳又茗在療養院探視丈夫羅自強。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

拍攝當下，謝欣穎也很順手地為丈夫接住口水，擦拭嘴角，讓黃鐙輝印象深刻：「進入角色狀態之後，當時控制不了嘴角，口水就這樣流下來了，欣穎居然直接伸手接住！」自然的即興互動讓黃鐙輝很感動，也相信播出後會打動觀眾：「演員能被彼此感動到，才能把感動傳達給觀眾，但讓女神接我的口水，當下其實更多的是不好意思啦！」

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