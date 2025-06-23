恭喜！周興哲30歲爆雙喜 九月確定「公布好消息」

周興哲昨天「三十而立」， 家人、朋友為他慶生。（星空飛騰提供）（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「亞洲創作新天王」周興哲昨（22日）天「三十而立」，繼許瑋甯和林心如兩對夫妻為他提前慶生，昨也在眾親友祝福下，身著正裝切下30歲生日蛋糕，他坦言非常感動，今天所屬「星空飛騰」也順勢官宣周興哲九月再度攻蛋，「Odyssey旅程巡迴演唱會」重返起點台北小巨蛋，可說是雙喜臨門。

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周興哲九月將返場台北。（星空飛騰提供）

「台新銀行周興哲Odyssey旅程巡迴演唱會 台北返場」是周興哲自2022年首度挑戰360度四面台後，暌違三年再度唱進小巨蛋，昨天他在社群貼出梗圖，字樣出現「September2025」、「香港&台北」，小興星們都欣喜若狂，「二哥，生日還惦記著我們！」、「萬歲！盼了好久，終於要回台開唱了！」、「最愛二哥～大巨蛋有譜！」

周興哲昨天慶祝三十歲生日。（星空飛騰提供）

周興哲昨天慶祝三十歲生日。（星空飛騰提供）

慶生之後，周興哲今天也正式開展30歲生活的第一天，對他來說很有紀念意義，因為女兒迎來人生第一天入學。他親自牽著女兒小手去教室上課，透露在等待下課的過程中，獨自到附近的咖啡廳喝咖啡、吃早餐。周興哲打趣說：「心情有一點複雜，腰也有一點痛。」

周興哲第一天送女兒去上學。（翻攝自IG）

周興哲也對即將到來的九月充滿期待，除了將返場小巨蛋，所主演、主唱的台版「梨泰院」-《來！金來號》也將上檔，周興哲感性說：「這兩件事對我來說都很新鮮，也很像30歲該做的事，去嘗試、去表達，也去接受一個不一樣的自己。」

周興哲昨天慶祝三十歲生日。（星空飛騰提供）

關於新戲《來！金來號》，這是周興哲首次擔任戲劇男主角，他挑戰了一個與自己生活狀態完全不同的角色。「角色跟現實的我是完全不像的、也不過著我會選擇的生活。」但透露主角「內心是個充滿情感、很照顧別人的人。」周興哲也分享從這次的演出中，讓他學會從全新的角度，看待人與人之間的距離，「有時候演完那場戲，我會想，如果我是他，我會這樣做嗎？」他苦笑著說，「這種內心的拉扯，也是滿30歲的我，更能體會的事了。」

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