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娛樂 最新消息

黃西田「游泳搶鏡」奪收視冠軍 《一級棒》預告辦見面會

《綜藝一級棒》奪收視冠軍。（中視提供）《綜藝一級棒》奪收視冠軍。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》上週六（21日）邀來「不老頑童」黃西田擔任大來賓，節目收視表現開紅盤，4歲以上平均收視2.41、25-49歲平均收視1.38，雙雙奪下當日頻道冠軍，主持群與製作單位齊喊感謝，並宣布將於7月26日於高雄漢神巨蛋舉辦戶外粉絲見面會，與觀眾同樂。

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首度登上節目的黃西田展現不減當年活力，現場不僅熱唱熱跳，還在許志豪演唱《海角天涯》時衝上舞台搞笑「游泳」，笑稱要涼快一下，爆笑表演讓人捧腹，反而比主唱還搶鏡。黃西田笑稱「要賠罪」，將「讚牌」頒給許志豪，該段收視衝上3.02，為當集最高點。除了笑聲連連，節目也展現實力唱功，李子森與沈建豪合唱《小小太陽》，深情演繹感動人心，收視飆上2.82，就連黃西田都忍不住大讚。

黃西田（左三）搶了許志豪風采向他賠罪。（中視提供）黃西田（左三）搶了許志豪風采向他賠罪。（中視提供）

節目開播已滿一周年，主持群默契十足。康康笑說許志豪越來越敢冒犯，「都爬到我頭上了！」許志豪則回應，從康康身上學到主持要懂得尊重每位來賓的表演空間，還感性表示：「我們六人是最棒的組合！」他還將主持群命名為「豪康賢恬隨李（好康鹹甜隨你）」，象徵節目滋味百變、讓人百看不厭。

李子森（左）、沈建豪合唱小小的太陽受觀眾好評。（中視提供）李子森（左）、沈建豪合唱小小的太陽受觀眾好評。（中視提供）

一年來，節目擁有一票忠實觀眾一路支持，不斷有粉絲敲碗希望舉辦實體見面會，節目宣布將於7月26日下午4點在高雄漢神巨蛋一樓戶外廣場舞台區與大家相見歡，出席名單包括主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬，以及歌手蘇宥蓉、郭婷筠、陳淑萍、向蕙玲、吳申梅、蕭玉芬、陳怡婷、翁鈺鈞、吳美琳、吳俊宏、沈建豪、彭正等，眾星會陪伴粉絲歡度週末。

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